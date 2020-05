Protesta degli ambulanti in crisi, il sindaco Conti: «Qui ci sono spazi e condizioni per riaprire»

PISA. È la rabbia di una categoria completamente dimenticata quella che ieri mattina ha spinto a manifestare gli operatori ambulanti pisani del settore extra-alimentare. La richiesta al governo è semplice: poter tornare a lavorare al più presto al fianco dei colleghi che hanno già potuto ricominciare la vendita di beni alimentari. E il luogo scelto per la mobilitazione, organizzata dalla Federazione italiana venditori su aree pubbliche (Fiva) Confcommercio Pisa, è proprio quel mercato di via Paparelli che nei mesi scorsi era il cuore della vendita ambulante cittadina.



Un’attività dimenticata dalle agende politiche e lasciata senza punti di riferimento, denunciano gli operatori: non manca solo una plausibile data di apertura, ma sono inesistenti anche gli aiuti concreti da parte dello stato. I 600 euro - affermano in molti - non bastano per far ripartire l’attività con il riassortimento estivo, a fronte di due mesi di chiusura totale.

Ma, almeno questa volta, la categoria non era del tutto sola: oltre ai vertici di Confcommercio, ha manifestato anche il sindaco di Pisa,: «Il Comune è stato uno dei primi a far riaprire almeno le attività alimentari dei mercati all’aperto, a cui abbiamo aggiunto anche il settore del floro-vivaismo». E assicura: «Dobbiamo soltanto reinventarci il distanziamento dei banchi e la zona di Paparelli è molto grande: una parte non è nemmeno utilizzata e volendo c’è anche uno parcheggio sterrato. Ci sono tutte le condizioni per far ripartire questo mercato: c’è una strada in mezzo che separa le abitazioni e ci sono i giardini. Noi abbiamo esentato tutti i commercianti dal pagamento del suolo pubblico. Ora ci vogliono proposte e aiuti concreti per poter ripartire, e faremo pressione per ricominciare».Presente anche il deputato della Lega, che ha ricordato come «il commercio ambulante sia una delle categorie più antiche, capace di tenere vive le città creando spazi di coesione sociale in sicurezza. Ma - denuncia Ziello - siamo l’unico Paese che dopo due mesi non ha erogato contributi a fondo perduto. A questo si aggiunge poi la burocrazia, che complica ulteriormente la situazione. Senza contare poi che nelle task force del governo non c’è nessun rappresentante di categoria per gli ambulanti». L’onorevole, deputata Lega, ha invece anticipato che presenterà una interrogazione parlamentare portando all’attenzione del governo la questione dei mercati aperti.E sono tante le voci di quegli operatori ambulanti che anche ieri hanno ribadito la stanchezza di sentire promesse vuote, mentre le merci invendute di primavera si trovano nei magazzini e le casse per ripartire sono desolatamente vuote.

«SUOLO PUBBLICO E SANIFICAZIONI, COME FAREMO?»

Anche Luisa Amelia, che opera nell’ambito dell’abbigliamento da 45 anni, si chiede succederà una volta arrivato il giorno della riapertura: «Se venisse una cliente che deve provare il vestito, noi come faremmo a rimetterlo in esposizione se non viene comprato? Come lo devo sanificare? Anche perché dopo due o tre volte che si spruzza lo spray disinfettante sul vestito, questo rischia di rovinarsi, costringendomi a buttarlo via». A queste domande, ancora prive di una risposta ufficiale, si aggiunge il fatto che la situazione per i venditori ambulanti varia da zona a zona: «io ho il banco a Livorno, e lì devo pagare il suolo pubblico. Come facciamo a pagare se non ho potuto svolgere il mio lavoro? Chiederemo l’elemosina? Senza contare che siamo proprio nel vivo delle spese per il riassortimento estivo».

«La nostra vuol essere una provocazione»

«Questa manifestazione è una provocazione rivolta a chi è al governo», sottolinea Gabriela Dolfi, con alle spalle 43 anni di lavoro come operatrice ambulante. «Non è contro chi ha sempre cercato di aiutarci, a partire dal sindaco. Il governo non solo non ha capito in quale situazione ci troviamo, ma non ci considera nemmeno, evitando di prendere in mano il nostro problema», denuncia. «Noi siamo disposti a tutto, l’importante è iniziare, ma nessuno ci dice quando e come possiamo farlo in sicurezza. Con questa manifestazione vogliamo farci sentire. Ne ho viste di tutti i colori e ho fatto tanti sacrifici, ma questa crisi la sto vivendo due volte: come ambulante e come moglie del presidente della Federazione italiana venditori su aree pubbliche di Pisa».

«Tante promesse, ma qui dobbiamo mangiare»

«Io non sono per riaprire così in fretta, ma per riaprire nel modo giusto», chiarisce Massimo Ristori, venditore ambulante da 20 anni che, come tanti, si sente abbandonato dalle istituzioni: «Siamo famiglie alla canna del gas, a casa da troppo tempo. Dopo 2 mesi, abbiamo solo due spiccioli per fare la spesa e non abbiamo soldi per ripartire, acquistando le merci che ci servono in vista dell’estate». E in questa situazione mancano gli aiuti: «sentiamo tante promesse», continua, «ma si rivelano solo parole. Tante volte si tratta di campagna elettorale, mentre gli aiuti concreti sono inesistenti. Si sentono tanti progetti, ma noi abbiamo bisogno di mangiare adesso, dopo due mesi senza lavoro. Non ci sentiamo protetti, siamo una moltitudine di singoli senza nessun rappresentante».

«una categoria completamente invisibile»

Una categoria completamente assente dai discorsi politici, ma già organizzata per ripartire in sicurezza. «Nei mercati più piccoli possiamo garantire anche una distanza di 6 metri», spiega Marco Mainardi, vicepresidente della Fiva Livorno e ambulante sin da ragazzo. «In più, noi lavoriamo con un “brandina” che garantisce una distanza tra operatore e clienti di 1 metro e 50. Poi abbiamo prospettato di chiudere i passaggi laterali tra i banchi e anche gli accessi da dietro, così possiamo garantire un flusso di persone solo frontale. Tutti hanno l’interesse a mantenere le distanze, a partire dai clienti. Ma per noi», prosegue Marco, «non c’è nemmeno un’ipotetica data di riapertura: siamo completamente invisibili. Chiediamo tempi certi per organizzarci e tutelare la sicurezza di chi è dietro al banco».

«Siamo in difficoltà anche a comprare il pane»

«Adesso la difficoltà è riuscire a comprare il pane», denuncia Valentina Scibetta, che da circa dieci anni si occupa della vendita ambulante nel settore dell’abbigliamento. «Le banche non ci aiutano, ho dei finanziamenti che non mi hanno bloccato; non appena mi sono arrivati i 600 euro, li ha presi la banca. In più ho investito per comprare la merce primaverile, che attualmente è chiusa in un magazzino, invenduta. Sono fortunata perché ho due genitori che mi stanno aiutando ad andare avanti, ma senza questa forza economica alle spalle avevo già chiuso. Una ditta aperta da poco non riuscirebbe a far fronte a tutto quello che sta succedendo». E rimane una domanda che in tanti si fanno: «Come mi devo comportare con le persone che verranno a provare i vestiti?».

«siamo sull’orlo di una rivoluzione»

Questa crisi non salva nessuno, nemmeno chi lavora in questo settore da una vita. È il caso di Gaetano Lucà, 70 anni e sulle piazze dei mercati dall’84: «Si deve aprire, perché siamo sull’orlo di una rivoluzione, e alla mia età sono pronto a farla. Io ho una minima pensione da ambulante, sono una partita Iva a tutti gli effetti ma comunque non mi danno i 600 euro di elemosina. Perché dare 600 euro è fare l’elemosina», denuncia Gaetano. «Fino ad ora mi ha mantenuto mia figlia, già pagando l’assicurazione del furgone con cui lavoro sono rimasto al verde. In 46 anni di lavoro non ho mai visto una situazione come questa. Nelle altre parti d’Europa aprono tutti, anche se sono messi peggio di noi. Il nostro è un governo di fantocci, perché se non si muore di virus si muore di fame».

«C’È SOPRATTUTTO DA RESTITUIRE UNA DIGNITÀ»

«Occorre restituire dignità a una categoria di imprenditori che era già sofferente prima di questa pandemia», denuncia Federica Grassini, presidente di Confcommercio Pisa. «Su Pisa parliamo di 2mila aziende, e tra queste 700 si stanno interrogando se ci sono le condizioni o meno per poter riprendere l’attività. Una categoria completamente dimenticata dal decreto che prevede le riaperture, in maniera assolutamente ingiustificata e irrazionale. Gli operatori ambulanti lavorano all’aperto, senza limitazioni di spazio, e più di altri hanno la possibilità di garantire quel distanziamento che è necessario per ricominciare a lavorare. E oggi molti venditori non sono qui con i loro furgoni perché lo Stato non li ha nemmeno aiutati per pagare il bollo o l’assicurazione».

«CHIEDIAMO DI LAVORARE, NON ASSISTENZA»

Per Franco Palermo, presidente della Fiva Confcommercio Pisa, la situazione dei venditori su aree pubbliche è insostenibile: «Oggi vogliamo rappresentare tutte le difficoltà di questa categoria, che comprende 13mila imprese in tutta la Toscana, con circa 24mila unità tra operatori e collaboratori. Noi non chiediamo assistenza, chiediamo di poter lavorare. Siamo sicuri di poter dare tranquillamente tutte le garanzie di sicurezza. I nostri spazi sono molto più grandi di tante catene di distribuzione che invece possono operare. Prima riprendiamo, prima potremmo limitare i danni che abbiamo subìto a causa della chiusura, mentre lo Stato non ci ha dato un euro. Non abbiamo nulla per pagare le tasse. Chiediamo liquidità e non ulteriori prestiti».

«TROPPA BUROCRAZIA PER OTTENERE AIUTI MINIMI»

È scettico anche Franco Di Mauro, venditore ambulante di biancheria per la casa: «Negli altri stati, i soldi a fondo perduto sono arrivati subito, e senza tante problematiche. Invece qui ci vogliono 700 pagine per richiedere un prestito: è questa l’Italia». E l’amarezza per questa situazione diventa subito preoccupazione: «Se non ci fanno riaprire, saremo in mezzo alla strada. Per noi la riapertura non causa problemi: riusciamo a mantenere le distanze, anche perché la gente, almeno la maggior parte, è già abituata e consapevole. Come abbiamo fatto fino ad ora, continueremo a farlo. Anzi, al mercato è ancora meglio, visto che ci troviamo già all’aperto. Chiediamo di riaprire subito perché non abbiamo più risorse e lo Stato non ci ha dato nulla. Davvero siamo una realtà che vale solo 600 euro?».

«Siamo in spazi aperti enormi, quindi sicuri»

Si occupa di abbigliamento anche Massimo Primaverili, che denuncia: «Non capisco perché gli altri lavorano e noi no, anche se ci troviamo in spazi aperti, enormi e perciò più sicuri. Sembra più una questione politica contro il commercio ambulante, piuttosto che una cosa reale. Adesso ci troviamo in grosse difficoltà», racconta. «Noi siamo un’impresa familiare e siamo fermi da troppo tempo. Stiamo aspettando la riapertura perché il nostro sostentamento è questo, ma ancora non sappiamo quando e cosa ci attenderà. Per quanto riguarda il settore dell’abbigliamento, il nostro terrore è la prova dei capi, la sanificazione e tutto quello che comporta: chi compra una camicia senza provarla? Il futuro è una grossa incognita e ormai viviamo alla giornata».