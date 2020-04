Il no degli avvocati alle udienze da remoto: «L’alternativa non è certo non fare i processi»

La giustizia ai tempi del coronavirus. Dopo settimane di stop alla maggior parte dei processi, facciamo il punto con il presidente del Tribunale di Pisa Maria Giuliana Civinini.



Cosa sta facendo il Tribunale di Pisa per fronteggiare l'emergenza Covid-19?



«Il primo provvedimento sulla giustizia è del 9 marzo: sospensione dei procedimenti civili e penali, con poche eccezioni relative alla tutela di persone vulnerabili (bambini, anziani, famiglie, detenuti). Intervenute nel contempo misure per contenere il contagio (“state a casa”, limiti alla circolazione, personale amministrativo in “lavoro agile”, cioè da casa), ho consultato giudici e consiglio dell'Ordine degli avvocati e dato disposizioni per la trattazione dei processi non sospesi e per la limitazione dell'accesso al Tribunale, garantendo servizi essenziali e urgenti, grazie a presìdi del personale. È stato predisposto un servizio di prenotazione degli accessi per gli avvocati e i cittadini, che funziona bene e con spirito di collaborazione. Adottate le prime precauzioni sanitarie (mascherine, disinfettante, guanti, uso delle aule più grandi), stiamo per fare una sanificazione generale e altre misure si adotteranno nei prossimi giorni; penso a percorsi differenziati, segnaletica per le distanze, test per il personale, controllo della temperatura per chi entra».«La giustizia è un servizio fondamentale per lo stato di diritto. Non si possono lasciare i consociati (l'artigiano che aspetta il pagamento della fattura, l'imputato in attesa di giudizio, la vittima di reati gravi, il coniuge che si vuole separare, il danneggiato che attende il risarcimento) senza tutela per un periodo prolungato. Per questo, il problema più rilevante è la sospensione generalizzata dei procedimenti giurisdizionali. Questa dovrebbe finire l'11 maggio. L'auspicio è che si possa riprendere un servizio ben più essenziale di un negozio di vestiti per bambini o di un negozio di vernici. Per il resto, i problemi pratici sono continui, dall'acquisto delle mascherine all'adeguamento tecnologico e all'organizzazione del “lavoro-da-casa” in un settore che opera con programmi informatici cui non c'è accesso fuori dal Tribunale e in cui le esigenze di riservatezza sono altissime. Li stiamo risolvendo, grazie all'impegno e alla disponibilità di personale e giudici e al sostegno di Csm e ministero».«Mi concentro sul settore civile. Del penale dirò dopo. I giudici tutelari sono pienamente operativi, si occupano degli anziani che necessitano di un amministratore di sostegno, dei malati per i quali devono essere autorizzate cure urgenti, dei trattamenti sanitari obbligatori, dei bambini, degli incapaci. Operativi sono i giudici della famiglia: separazioni, divorzi, provvedimenti per i figli nati fuori dal matrimonio. Ugualmente sono trattate le cause urgenti. È troppo presto per avere statistiche significative sulle quantità. In base alle previsioni dei decreti legge 11 e 18/20 e all'esito di un approfondito dialogo con Avvocatura, Ordine e associazione degli avvocati della famiglia, le modalità di trattazione si adattano al caso singolo e alle esigenze che le parti rappresentano: trattazione scritta (gli avvocati depositano note scritte invece di intervenire in udienza), videoconferenza o udienza tradizionale».«L'ufficio ha avuto un arretrato di liquidazioni di patrocini a spese dello Stato e onorari degli avvocati di ufficio; già da qualche tempo stavamo lavorando alla sua eliminazione. Il momento, molto difficile anche per gli avvocati che non possono ricevere regolarmente i clienti e incontrano mille difficoltà per lo svolgimento del mandato, ci ha spinto a prevedere queste liquidazioni come una priorità. Sono già pressoché definite e le nuove saranno trattate in tempi rapidi. Col procuratore della Repubblica abbiamo concordato, anche su suggerimento dell'Ordine, che, se non ritengono di dover fare opposizione alla liquidazione, i pm rinunceranno ai termini per impugnare rendendo più veloce la procedura di pagamento».«La materia penale è delicata perché ha a che fare con la libertà personale, coi diritti delle vittime e la sicurezza dei consociati. Combinare processo penale (coi suoi riti, la pubblicità, gli attori) e regole sanitarie (a cominciare dalla distanza tra persone, che in Toscana è ora di 1,80 metri per finire alle maschere, ché i giudici mascherati si son visti solo nelle dittature) è difficile. Semplificando, la legge dell'emergenza prevede che si tengano solo le udienze di convalida dell'arresto, i processi a detenuti se la misura sta per scadere, e, se lo richiedono, agli altri detenuti. Il procuratore Crini e io, seguendo l'esempio di realtà complesse come Milano e Napoli, avevamo proposto a Ordine e Camera Penale di fare insieme un protocollo per attuare la legge che, per ragioni sanitarie, prevede la partecipazione alle udienze delle persone detenute o in custodia cautelare mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto. A differenza di altri fori e nonostante lunghi negoziati, l'avvocatura non ha inteso partecipare e le disposizioni per l'emergenza (che con la fine di questa finiranno) sono state adottate da noi capi degli uffici. Stiamo equipaggiando le aule penali e riteniamo che non vi saranno problemi tecnici, visto anche il buon esito delle videoconferenze nel civile e nei procedimenti di sorveglianza. Gli avvocati si oppongono per ragioni di principio (Il Tirreno ne ha dato notizia), ma non aiutano a individuare alternative fattibili per l'emergenza. L'alternativa non è certo non fare processi, in barba a detenuti e vittime. A questo proposito, non coglie nel segno il video della Camera Penale pisana, dove vediamo avvocati non certo nativi digitali né particolarmente motivati mettere in farsa la giustizia e il processo con un teatrino amatoriale in cui il giudice è un incompetente, arrogante, irrispettoso della legge. E quello che è peggio è che il tutto è condito in salsa machista: la giudice è una donna isterica (peggio del giudice di Pinocchio che, si sa, è uno scimpanzé), la poliziotta è sexy e la testimone non sa gestire il figliolo. Cos'ha questo a che vedere con la videoconferenza prevista per evitare contatti e spostamenti da e per il carcere in tempi di pandemia? Qual è lo scopo di ridicolizzare la giustizia mentre si cerca di farla funzionare tra mille difficoltà?».