Virus fatale per una coppia pisana: lei muore a distanza di 10 giorni dal marito

PISA. Dieci giorni dopo l’addio al compagno di una vita, ieri mattina Giovanna Ghelardi ha raggiunto il marito Vinicio Baronti nell’ultimo viaggio della sua esistenza terrena. Uniti nella sorte anche nell’addio dopo una storia d’amore e di affetti condivisa per decenni con un matrimonio e due figlie, Vinicio e Giovanna erano stati colpiti dal coronavirus in una sequenza che nel giro di qualche settimana è diventata tragica. Se si vuole leggere un minimo di pietas in questo dramma è quello di aver segnato per entrambi una fine. Come se uno non potesse fare a meno dell’altra anche nell’aldilà.



Giovanna Ghelardi, 82 anni, si è arresa ieri mattina all’ospedale di Cisanello dove era ricoverata dal 15 marzo. Prima di andare in pensione aveva lavorato come impiegata alla Farmigea. Quella che sembrava un’influenza alla fine ha mostrato il suo volto più spietato. Nel calvario che aveva coinvolto entrambi, il marito l’aveva preceduta il 31 marzo. Le sue condizioni erano più gravi anche per patologie pregresse serie. Aveva 83 anni. Il Covid-19 non li ha risparmiati, costringendoli a un ricovero carico di privazioni, compresa la solitudine e il distacco dai familiari. Fino all’ultimo respiro.



La coppia viveva in via Conte Fazio nel quartiere di Porta a Mare ed era molto conosciuta in città, ma anche sul litorale. Ex impiegato della Saint Gobain, poi attivista nelle Acli, iscritto al Partito popolare e poi alla Margherita, Baronti aveva fatto politica attiva come consigliere di circoscrizione. Una figura la sua apprezzata e conosciuta per la pacatezza dei modi e la cordialità del carattere. La coppia lascia due figlie, Elena e Paola.