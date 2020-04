La Camera di commercio: "Cambieranno i modelli di business, ecco come prepararci"

PISA. Restare aperti oppure chiudere, continuare a lavorare riconvertendo la propria produzione per contenere, almeno in parte, le perdite, adeguarsi anche sul piano tecnologico alle esigenze legate allo smart working per contenere i rischi di contagio in azienda. E questo è solo un assaggio delle innumerevoli problematiche che il mondo dell’impresa a Pisa e in provincia si è trovato ad affrontare con l’emergenza coronavirus. Problemi e richieste di cui si sono fatti carico, anzitutto, gli uffici della Camera di Commercio, letteralmente inondati da uno tsunami di sos dalle imprese del territorio. Un super lavoro destinato a proseguire anche ben oltre la fine dell’emergenza sanitaria. Perché, come spiega bene il presidente della Camera di Commercio di Pisa, Valter Tamburini, il dopo emergenza sanitaria non si tradurrà ne ricominciare a fare quello che facevamo prima: non solo perché i tavoli dei ristoranti saranno più distanziati tra loro ma perché «cambieranno i modelli di business».



«Per far fronte alle richieste di informazione sul blocco o la prosecuzione delle attività – spiega Tamburini – abbiamo accolto l’invito della Prefettura e lavorato ogni giorno, festivi compresi, per esaminare oltre 1. 000 richieste arrivate in pochi giorni».



«Abbiamo fatto fronte alle pratiche relative alla conversione delle produzioni delle imprese pisane verso dispositivi di protezione individuale. A tal proposito abbiamo diffuso sui nostri canali digitali le disposizioni e gli incentivi del Governo (anche in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze). A ciò si aggiunge l’attività di rilascio all’utenza di smart-card (firme digitali) per consentire agli amministratori delle imprese di lavorare da remoto ma, soprattutto, la consulenza fornita dalla Camera di Commercio per richiedere le agevolazioni messe a disposizione dai vari interventi normativi. La Camera di Commercio di Pisa è rimasta sempre aperta, così come la sede di Santa Croce sull’Arno. Tutti i servizi non dematerializzabili (dispositivi di firma, libri da vidimare o certificati d’origine) sono rilasciati su appuntamento o spedendoli con corriere. Il personale della Camera di Commercio si è reso disponibile a consegnare i documenti “materiali” direttamente al corriere che passa dalle loro nuove postazioni di lavoro “domestiche” a ritirarli e li consegna all’impresa. E non è tutto. I nostro uffici sono stati immediatamente operativi anche per la messa a disposizione delle attestazioni di stato di emergenza, per supportare le imprese che devono giustificare ritardi nelle commesse con l’estero: modelli di richiesta disponibili on line e consegna attestazioni mediante posta elettronica e corriere».«Tutto questo è stato affrontato potenziando il sito web e l’organizzazione in smart working di tutto il personale camerale. A tal proposito va detto che i dipendenti della Camera si sono attrezzati, con propri dispositivi o utilizzando dispositivi dell’ente, per lavorare da remoto con le proprie connessioni, con addestramento da remoto sull’utilizzo delle Vpn per l’accesso alle banche dati e della telefonia che hanno consentito di rispondere alla numerosa utenza conservando tutti i numeri consueti».«Anche i servizi promozionali hanno continuato ad essere operativi – seppure da distanza– ad esempio il progetto di formazione per le imprese che si preparano ad affrontare i mercati esteri, il prossimo 17 aprile partiremo con il primogratuito sul tema del rapporto tra la corretta etichettatura degli alimenti ed i marchi (igt, dop, ecc.) . Anche l’Ambito turistico e il progetto Terre di Pisa non si sono fermati, perché dobbiamo essere pronti alla ripartenza: incontri e riunioni in remoto con i vari stakeholders per la preparazione di materiali di informazione turistica, campagne social ed altro per quando si potrà di nuovo viaggiare, magari preferendo l’Italia».«Intanto la Giunta Camerale sta monitorando l’evoluzione del quadro delle misure messe in campo dallo Stato e dalla Regione per intervenire sulle specificità locali, soprattutto delle imprese più piccole. L’intenzione è di destinare le risorse dell’ente, circa 2, 5 milioni di euro ad interventi mirati in sinergia con le misure che sta mettendo in campo il Governo per la liquidità. Ma se la liquidità è l’emergenza, la Camera sta pensando anche alla ripartenza. Non sarà come prima e non soltanto perché si dovranno usare dispositivi di sicurezza individuale o essere monitorati per limitare il diffondersi dei contagi, ma cambieranno i modelli di business. Ci sarà maggiore ricorso alle consegne a domicilio, alla scelta dei prodotti e servizi da cataloghi virtuali, una diversa disposizione persino dei tavoli al ristorante, e così via. Per affrontare tutto questo metteremo a disposizione il lavoro della nostra Fondazione Isi che sta predisponendo un catalogo di interventi attingendo dalle migliori pratiche internazionali».