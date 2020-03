Medico di Cisanello positivo al Covid-19 è grave, ricoverato in rianimazione

PISA. Un medico dell’ospedale di Cisanello si trova ricoverato da ieri pomeriggio in rianimazione dopo essere stato riconosciuto positivo da alcuni giorni al coronavirus. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. E’ il primo caso di paziente interno al policlinico che viene colpito dalla malattia al punto da dover ricorrere al ricovero. L’Azienda ospedaliera, seguendo le linee guida dettate dalla Regione sull’emergenza sanitaria in atto, non conferma, né fornisce dati rilevanti sulla vicenda.. Spazio per i reparti



Nell’edificio 30 l’Aoup sta riorganizzando i reparti in modo da ospitare nuovi posti letto. Sono stati diversi spazi chiusi per creare delle aree libere in vista della creazione di un reparto ad hoc per i contagiati dal Covid 19. A malattie infettive i posti non sono ancora esauriti.



Niente quarantena per gli operatori sanitari entrati in contatto con pazienti positivi al coronavirus a patto che siano asintomatici.È una disposizione firmata dal direttore medico di presidio Mauro Giraldi dell’Azienda ospedaliera quella che da ieri pomeriggio sta agitando il personale dell’Aoup, dai dirigenti agli operatori socio sanitari.La comunicazione è stata inviata ai vertici del policlinico e a cascata il contenuto della nota di cinque righe si è diffuso con la stessa viralità della malattia contro cui l’Italia sta combattendo una battaglia campale. Chi contesta la decisione lascia intendere che la scelta di non concedere la quarantena significhi tenere il più possibile i dipendenti al lavoro. Dare il via libera ai 14 giorni di isolamento volontario vorrebbe dire andare incontro a una decimazione di massa a livello di personali infermieristico, Oss e medico.«Si informa che non si applica più la misura della quarantena precedentemente disposta dal dipartimento di prevenzione dell’Asl – scrive il direttore medico di presidio – per gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con casi confermati di malattia purché asintomatici».L’ultima ordinanza della Regione firmata martedì prevedeva «che le Aziende sanitarie garantiscano nei confronti degli “operatori sanitari” la immediata attuazione della disposizione anche in ordine ai procedimenti di quarantena in fase di esecuzione, dandone contestuale informazione al sindaco, fermo restando che l’attività dei medesimi operatori dovrà essere sospesa nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19».La scelta dell’Aoup va nella direzione di lasciare in servizio chi ha avuto contatti con paziente positivi asintomatici. A parità di situazione per il familiare o il collega di lavoro di un positivo al coronavirus è prevista la quarantena.L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest nel pomeriggio ha diffuso il bollettino aggiornato. Ci sono altri 14 casi positivi di Coronavirus “Covid-19” nell’area vasta dell’Azienda Usl Toscana nord ovest (che comprende anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) registrati tra il pomeriggio di martedì e la giornata di ieri.Quattro casi positivi tra Pisa e la Valdera: un uomo di 56 anni, di Calci, ricoverato a Cisanello; uomo di 47 anni, di Cascina, ricoverato in Malattie infettive a Pisa; uomo di 60 anni, di San Giuliano Terme, ricoverato in Malattie infettive a Cisanello; uomo di 75 anni, di Peccioli, ricoverato in terapia intensiva a Lucca: è il caso più grave dopo esse stato soccorso ieri alle 7 circa da un’ambulanza inviata dal 118. Le Asl non comunicano più i nomi dei pazienti positivi ai Comuni per le relative ordinanze di quarantena da notificare a chi è stato in contatto con i ricoverati o messo a domicilio in isolamento.Ieri un medico di famiglia di 68 anni di Pomarance ha annunciato la sua positività al coronavirus nello svolgimento del suo lavoro. L’Asl ha avviato da martedì le procedure di valutazione epidemiologica dei soggetti entrati in contatto con il dottore. La sindaca Ilaria Bacci e tutta la giunta comunale invitano «in via precauzionale e preventiva tutti i cittadini che a partire dal primo sono entrati in contatto stretto con il dottore a mettersi in isolamento volontario (quarantena) per i 14 giorni successivi dal contatto col medico». —© RIPRODUZIONE RISERVATA.