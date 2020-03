La statua di Galileo Galilei rilancia il falso storico: «Non nacque in Borgo Stretto e il Comune lo sa»

È stata installata in largo Ciro Menotti perché vicino alla sua casa natale. Peccato che le evidenze delle ricerche storiche dimostrino da anni che Galileo Galilei non è nato in Borgo Stretto. Così la statua dedicata al padre della scienza moderna rilancia un falso storico; fa cadere in errore i turisti che vanno sotto casa Bocca dove una targa, sbagliata ma mai rimossa, individua il luogo di nascita dello scienziato; genera ulteriore confusione, visto che un’altra lapide è posizionata a casa Ammannati in via Giusti, palazzo che i documenti storici individuano come reale luogo di nascita di Galileo. «Il paradosso è che la scoperta si deve al Comune: indisse un concorso negli anni ‘60 e conferì un premio, se ricordo bene, di un milione di lire. Soldi che, arrivati a questo punto, si possono considerare sprecati», sottolinea Alberto Del Guerra.



L’ex docente di Fisica medica all’Università di Pisa si inserisce per “fatto personale” nel dibattito sulla statua inaugurata sabato scorso e voluta dall’ex assessore alla cultura Andrea Buscemi. È stato suo padre, Giorgio Del Guerra, a individuare la casa natale dello scienziato nel 1964. «È sbagliato dire che la statua di Galileo Galilei è stata “provvisoriamente installata a poche decine di metri dalla casa natale” (come riportato nel comunicato stampa del Comune, ndr), facendo intendere che lo scienziato nacque in casa Bocca, ossia in Borgo Stretto angolo via Mercanti – spiega –. Il Comune, in occasione del 4° centenario della nascita di Galileo nel 1964, bandì un concorso “per uno studio sull’ubicazione della casa natale di Galileo Galilei”. Mio padre lo vinse col saggio “La casa dove, in Pisa, nacque Galileo Galilei”. Sulla base di evidenze documentali di archivio, il saggio dimostra che lo scienziato nacque in casa Ammannati, nell’attuale via Giuseppe Giusti, ai numeri civici 24 e 26, confinante con piazza della Repubblica, sede del tribunale».



Le ricerche storiche sulla casa natale di Galileo partono dal suo certificato di battesimo conservato in Duomo. Il documento riporta che avvenne “in Chapella di S.to Andrea”. A Pisa c’era la cappella di “S.to Andrea in Kinseca”, nell’attuale Fortezza Sangallo. Da qui la prima ipotesi della nascita “in Fortezza”. Una tesi che trovava conferma nella tradizione secondo cui il padre di Galileo fosse un militare e nel 1864, in occasione del 3° centenario della nascita, fu apposta una lapide andata dispersa.In seguito si scoprì che Vincenzo Galilei era un musicista e che, nel 1563, stipulò un contratto di affitto per una casa di proprietà della famiglia Bocca dove andò ad abitare con la moglie Giulia Ammannati e teneva lezioni di musica. Da qui la seconda tesi, che individuò la casa natale di Galileo in Borgo Stretto, dove si trova una delle targhe visibili oggi.Casa Bocca non risolveva però il problema della parrocchia del battesimo. La soluzione fu trovata da Giorgio Del Guerra, medico e studioso di storia della medicina e della storia di Pisa. Oltre alla cappella di “S.to Andrea di Kinseca”, in città vi era anche quella di “S.to Andrea foris porta”. E la casa dei nonni di Galileo, casa Ammannati, si trovava in questa parrocchia. Così venne dimostrato che la casa natale dello scienziato è in via Giusti. «Oltre che dagli atti, questa collocazione ha anche una logica – aggiunge Del Guerra figlio –: ai tempi non c’erano gli ospedali e non sorprende che Giulia Ammannati andò a partorire nella casa dove vivevano la madre, la zia e la nonna».Logica vorrebbe anche che il Comune non avesse dimenticato questa storia e, con la statua in omaggio a Galileo Galilei, non avesse contribuito a risvegliare una fake news. Invece si è scelto di posizionarla in largo Menotti in spregio alla storia e anche a ciò che è scritto nel sito comunale dedicato al turismo (www.turismo.pisa.it/) che indica ai visitatori della città casa Ammannati come casa natale di Galileo. «Mi spiace per la memoria di mio padre e come pisano – conclude Alberto Del Guerra –. Per altro ho ricordato questa vicenda anche nel 2014 in un convegno dedicato al rapporto tra lo scienziato e la città promosso dal Comune di Pisa». Peccato che, all’epoca, l’amministrazione fosse un’altra.