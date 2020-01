Nasce “Talenti all’opera”, l’onlus con l’obiettivo del college a Santa Croce in Fossabanda

PISA. «Abbiamo contribuito a creare una “squadra” a sostegno del talento e del merito». Sabina Nuti, rettrice della Scuola superiore Sant’Anna, non va oltre le questioni generali, ma la nascita della onlus “Talenti all’opera” ha un significato concreto e chiari obiettivi pratici. Certo l’obiettivo primo di una delle prime fondazioni filantropiche del terzo settore costituite in Italia non è lo sviluppo immobiliare, sebbene legato al mondo universitario. Ma da ora l’istituto di piazza Santa Caterina ha lo strumento per trasformare in realtà il progetto di un college a Santa Croce in Fossabanda. . “Talenti all’Opera” è stata costituita davanti al notaio Giulia Donadio (tra l’altro ex allieva di Scienze Giuridiche della Scuola superiore). La mission è quella già anticipata in più occasioni dal Tirreno: raccogliere risorse per sostenere progetti a favore di giovani studenti e ricercatori, impegnati sulle grandi sfide del pianeta. Così come sono confermati i “soci” fondatori della onlus: Toscana Aeroporti, Associazione Unione Industriale Pisana, Acque, List, Sago, Forti Holding. Altri soggetti hanno confermato l’intenzione di aderire, forse già nelle prossime settimane, al progetto che però da ora può cominciare ad essere operativo.



Con l’atto di costituzione è stato infatti nominato anche il consiglio d’amministrazione della fondazione con Patrizia Alma Pacini (Unione industriale pisana), Giuseppe Sardu (Acque) Alvise Insalaco (List), Giovanni Scanavacca (Sago), Luigi Doveri (Forti Holding) e Luca Gori (Sant’Anna) che affiancheranno la presidente Gina Giani (Toscana Aeroporti). «Questo primo gruppo di aziende – spiega Giani – intende indicare un percorso di lavoro aperto a tutti i soggetti, locali, nazional ed internazionali interessati a coniugare la responsabilità sociale d’impresa con il sostegno a un progetto che vede nella Sant’Anna uno dei “luoghi” migliori per consentire a giovani di talento di fare la differenza sui grandi temi del nostro futuro».



Giovani a cui la fondazione deve dare una casa. E la possibilità che sia l’ex convento di Santa Croce in Fossabanda, peraltro confermata dal sindaco Michele Conti, con “Talenti all’opera” diventa più concreta. —