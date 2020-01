Rientra l'allarme coronavirus a Pisa: negativi i risultati delle analisi, solo influenza

PISA. Sono arrivati nel primo pomeriggio di giovedì 30 gli esiti delle analisi richieste dall'Azienda ospedaliero universitaria di Pisa a seguito del ricovero di due persone, padre e figlio, di nazionalità cinese, nel reparto di malattie infettive dopo essersi presentati con febbre alta al pronto soccorso di Cisanello.

L'Aoup ha diffuso una nota che recita così: "In merito ai presunti casi di infezione da Coronavirus all’ospedale di Cisanello, riportati questa mattina sulla stampa locale, l’Aoup comunica che i risultati delle analisi effettuate sui campioni inviati all’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma hanno dato esito negativo".

Insomma non si tratta di contagio da Coronavirus, ipotesi inzialmente formulata in relazione alle circostanze che avevano protato i due pazienti in ospedale: la famiglia, composta da madre, padre e figlio sui dieci anni, residente a Pisa, era rientrata dalla Cina lo scorso 16 gennaio ed era stata costretta a rivolgersi all'ospedale per una febbre molto alta che ha insopettito i medici. Sono quindi scattate le procedure previste in questi casi, ma come confermato dall'Aoup si tratta di una influenza.

