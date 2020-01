Amazon, pronto lo sbarco a Montacchiello: 250 posti di lavoro, servirà tutta la costa

PISA. Quel cantiere a Montacchiello ha tutte le sembianze di un grande conto alla rovescia. Ci sono i macchinari per i carotaggi, le idrovore per l’acqua, gli escavatori. Manca solo l’insegna di Amazon, il colosso dell’e-commerce. In tanti sanno, e ormai non lo nascondono più, che lo sbarco dell’azienda di Jeff Bezos è imminente nei terreni della Forti Holding, nella parte più lontana rispetto all’ingresso della zona artigianale alle porte della città. Un’area di terreni liberi, ancora per poco, ai confini di aree agricole.



La recinzione del cantiere abbraccia un’area di 30mila metri quadrati compresa tra le vie Forti, Porlezza e Calabresi. All’interno, secondo quanto trapela, sarà costruito un capannone di 8mila metri quadrati. Posti di lavoro? La stima è di circa 250.



Ancora nessun annuncio ufficiale sulla trattativa che coinvolge la Forti Holding ed i vertici italiani di Amazon, che hanno sede a Milano. Ma l’apertura del cantiere è già un’indicazione precisa della volontà di portare a termine l’operazione.Anche perché emergono ulteriori dettagli. Il magazzino sarà usato da Amazon per le consegne “prime”, quelle nelle ventiquattr’ore. L’area da coprire con i corrieri che portano il logo dell’azienda (la scritta del nome accompagnata da una striscia curva arancione a forma di freccia) è praticamente l’intera costa toscana, dal confine con la Liguria fino a Grosseto.È da tempo che si parla dell’arrivo di Amazon in una delle aree produttive più vicine a Pisa. Fino a qualche settimana fa la location favorita sembrava la zona della Darsena Pisana, lungo il canale dei Navicelli.In quel caso avrebbe ulteriormente fatto “svoltare” l’immagine quell’area, storicamente vocata alla nautica per la costruzione di mega-yacht, verso i grandi brand mondiali, unendosi al già presente store di Ikea. Sia i Navicelli che Montacchiello hanno fatto parte sin dall’inizio della lista ristretta di posizioni gradite ai vertici di Amazon, che evidentemente hanno puntato su Pisa per la collocazione baricentrica rispetto alla costa toscana.Alla fine dunque ha prevalso Montacchiello. Un altro aspetto essenziale è la vicinanza, comune alle due aree, alle principali infrastrutture stradali, sia all’autostrada che alla superstrada Fi-Pi-Li. I lavori dureranno alcuni mesi. Una data ipotizzata per la loro ultimazione è il prossimo settembre, ma l’obiettivo è comunque inaugurare la nuova sede entro l’anno.