Oltre 50 appalti, 13 milioni di euro. Cantieri al via in tutta la città di Pisa

PISA. «Il 2020 sarà un anno di cantieri. Stiamo mettendo in atto la nostra idea di Pisa secondo un modello che punta in alto per riqualificare la città in termini di decoro e di eleganza. Altro che qualche piantina qua e là come dice qualcuno». Così l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa presentando, insieme al dirigente del settore, l’architetto Fabio Daole, l’elenco dei cantieri che si apriranno nei prossimi tre mesi e gli altri che cominceranno comunque entro l’anno.. Per poter aprire i cantieri è stato necessario completare entro il 2019 oltre 50 procedure di gara del valore di 13 milioni di euro. «I fronti aperti sono molteplici - dice ancora Latrofa -: le manutenzioni delle scuole, il rifacimento dei marciapiedi, gli investimenti nel verde ed arredo urbano, gli impianti sportivi, gli interventi per fognature e strade, la riqualificazione definitiva di piazze importanti del litorale come Baleari, Belvedere e Gorgona, la realizzazione di rotatorie strategiche come quelle sul viale D’Annunzio e sul viale delle Cascine. A marzo predisporremo una variazione di bilancio per stanziare ulteriori fondi che andranno ad incrementare il piano dei marciapiedi».

Piazze rinnovate sul mare. Gli interventi di riqualificazione delle piazze del litorale caratterizzano il piano delle opere. I lavori in piazza Belvedere, a Tirrenia, riguardano la sistemazione delle aree verdi limitrofe alla piazza e lungo tutta la pista ciclabile (425.541 euro). L’altro cantiere principale è per iul rifacimento di piazza delle Baleari a Marina di Pisa (nella foto il rendering) per 376.242 euro. Inaugurazioni previste a maggio. Seguirà la riqualificazione di piazza Gorgona (428mila euro). «Nel corso dell’anno - aggiunge Latrofa - metteremo a bando altri interventi, tra cui il rifacimento della facciata di Palazzo Pretorio, la riqualificazione della piazza della Stazione e di viale Gramsci, il cavalcavia di Sant’Ermete e, sul litorale, la riqualificazione di piazza Viviani, ormai acquisita, e di piazza Sardegna».

Marciapiedi a Cisanello. Con la prossima variazione di bilancio, a marzo, «d’intesa con il sindaco - spiega Latrofa - abbiamo deciso di aumentare le risorse economiche per il rifacimento dei marciapiedi». Pisamo riceverà dal Comune 350mila euro per la realizzazione di marciapiedi in vari quartieri della città e altri 150mila specifici per la sistemazione dei marciapiedi sul litorale. Ma l’assessore sottolinea in modo particolare la riqualificazione dei marciapiedi, con piantumazione di nuove alberature, nel quartiere Cisanello e via Padre Pio da Pietralcina (410.000 euro). Sarà così realizzato il marciapiede in via di Cisanello sul lato opposto del centro commerciale Pisanova, in pratica lungo il parco urbano (dove sono previsti servizi di riqualificazione per 44.500 euro).

Fogne contro gli allagamenti. La sistemazione idraulica di Pisa Nord con opere a servizio dell’abitato di Porta a Lucca rappresenta una delle principali voci di spesa con 2,5 milioni di euro. Si tratta della realizzazione di nuovi collettori fognari che vanno a completare l’intero sistema con l’obiettivo di evitare gli allagamenti del quartiere in caso di forti piogge. Nell’elenco anche ulteriori lavori di miglioramento del sistema fognario cittadino (148.799 euro) ed interventi urgenti e di manutenzione straordinaria della rete fognaria (51.300 euro). Nella seconda parte, realizzazione di un nuovo tratto di fognatura bianca in via Bonanno Pisano (283.500 euro), la sistemazione idraulica ancora a Pisa nord con nuovi tratti fognatura bianca (222.500) e lavori per il miglioramento del sistema fognario cittadino (32.699 euro).

Cantieri negli edifici scolastici. Per l’edilizia scolastica è prevista una spesa totale 3.270.823 euro, «il 25% dell’intera manovra, mai niente di simile era stato fatto dalle precedenti amministrazioni», sottolinea Latrofa. Tra gli interventi, lavori di adeguamento sismico e antincendio alle scuole Cambini, Rismondo, Sauro, materna Conti succ., medie Pisano e Toniolo; lavori di adeguamento antincendio edile ed impiantistico nelle scuole medie Mazzini, Fibonacci, Fibonacci succ.; lavori di manutenzione per messa in sicurezza o riparazione di componenti edilizie con degrado negli edifici delle scuole secondaria Fucini, secondaria Mazzini, primaria Filzi; lavori manutentivi per la sicurezza in nidi e scuole dell’infanzia ed opere su tamponature interne alla media Fibonacci.

Nuovo look agli Arsenali. Il “Modello Salisburgo” a cui fa riferimento l’assessore Latrofa si svilupperà ulteriormente in questi mesi con due interventi: lavori di riqualificazione dell’area antistante gli Arsenali Medicei in lungarno Simonelli (135.476 euro) e riqualificazione a verde delle rotatorie stradali (399.770 euro). Ulteriore spinta nei mesi successivi con diversi cantieri, tra i quali la manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche e realizzazione di nuove aree ludiche nei vari parchi cittadini (266.997 euro), interventi fitosanitari su alberature cittadine e rinnovo arboreo di via Giovanni Pisano e via Gamerra (229.999 euro), area sgambatura cani a Riglione (13.505 euro) e riqualificazione dell’arredo urbano in Borgo Largo (189.611 euro).

L’Anagrafe alla Sesta Porta. Nell’elenco delle opere pubbliche è lunga la lista relativa a palazzi e monumenti: Science Center quarto lotto (Cittadella Galileiana), sistemazione aree e piazze d’ingresso (318.160 euro); manutenzione ed adeguamento edifici comunali ed istituzionali (79.590 euro); sistemazione strutture di vendita in piazza Sant’Omobono e via Cavalca (39.800 euro); camminamento in quota sulle mura, realizzazione di pannellature per la privacy (19.365 euro); intervento di restauro fregio architettonico alla Procura della Repubblica (38.976 euro). Nella seconda fase, realizzazione nuovi uffici Anagrafe e Stato Civile alla Sesta Porta (344.857 euro), demolizione e messa in sicurezza della torre Piezometrica a Putignano (150mila euro), manutenzione palazzo ex Telecom (150mila euro).

Telecamere a Porta Fiorentina. Entro i prossimi tre mesi i lavori per la pubblica illuminazione e le telecamere videosorveglianza in via Benedetto Croce dove ci sono le scuole, piazza Guerrazzi, lungarno Guadalongo (nella foto), via Cattaneo e via Fiorentina (120.370 euro). Alla voce “Impianti, illuminazione e videosorveglianza” anche la pubblica illuminazione in via Bracci Torsi, via dell’Acquedotto, traversa via Piave, via XXIV Maggio (per un totale di 37.839 euro); in varie strade di Porta a Lucca (vie Diaz, Serani, Toti, Don Bertini, Lorenzini, Gamerra, Galimeberti, Randaccio e PardoRoques per 331.619 euro); via Sighieri (72.557 euro); nell’area di Piazza della Stazione (17.323 euro). E poi interventi vari su pubblica illuminazione “City Geen Light” (122.000 euro).

Rotatoria Cep-D’Annunzio. Nella seconda parte dell’anno è prevista la realizzazione di rotatorie, che l’assessore Latrofa definisce «strategiche», come quella sul viale D’Annunzio o quella sul viale delle Cascine. Quest’ultima è all’incrocio con la statale Aurelia con eliminazione dei semafori, mentre dal progetto, per problematiche relative ai sottoservizi, è stato cancellato il sottopasso: costo 850mila euro. L’altra rotatoria strategica è quella su viale D’Annunzio all’altezza del ponte del Cep (243.265 euro). Un’ulteriore rotonda nel piano dei lavori è quella sulla via Emilia all’incrocio che conduce nell’area produttiva di Montacchiello (600mila euro): anche in questo caso è prevista l’eliminazione dei semafori che creano spesso lunghe code sulla strada principale.

Stop deroghe per l’Arena. Lavori già consegnati per la ristrutturazione della pista di atletica leggera alli’ impianto sportivo “Cino Cini” di Barbaricina (249.136 euro) e anche per il rifacimento del tetto, della pavimentazione sportiva e degli infissi della palestra di Oratoio (154.692 euro). Nel capitolo sport spiccano la fornitura e la posa delle sedute per le curve dell’Arena Garibaldi e le opere di adeguamento dei settori (116.721 euro) in modo che non sarà più necessario chiedere la deroga della capienza partita per partita. Nell’elenco anche il rifacimento del sistema di chiusura del Palazzetto dello Sport (36.475 euro), l’impermeabilizzazione della copertura della piscina comunale (36.475 euro) e manutenzioni straordinarie a vari impianti sportivi (32. 877 euro).

Più strutture al Suburbano. Tra i cantieri in partenza anche quelli relativi alle strutture ed ai servizi cimiteriali. Si va dall’ampliamento del forno crematorio al cimitero Suburbano (200mila euro) al nuovo giardino della Rimembranza sempre al cimitero Suburbano (350mila euro), dalla ristrutturazione edilizia e restauro del Famedio militare (70mila euro) alla ristrutturazione edilizia e risanamento dei servizi igienici, spogliatoio e magazzino al cimitero Suburbano (160mila euro), fino alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza edifici e padiglioni cimiteriali Suburbano e periferici (305mila euro). Nell’elenco anche l’ampliamento per nuove urne cinerarie al cimitero Suburbano (160mila euro) e il rifacimento del campo murato al cimitero di San Piero a Grado (150mila euro).