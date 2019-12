«Sono una Sardina perché». Ecco chi scenderà in piazza a Pisa il 15 dicembre

PISA. Erano circa 40.000 le Sardine scese nel “mare” di piazza della Repubblica a Firenze per protestare contro la preoccupante situazione politica e sociale dell’Italia. E il 15 dicembre toccherà anche a Pisa, dove l’invito che si legge nell’evento pubblico di Facebook, creato da Tamara Nocco qualche settimana fa, è di «nuotare insieme, vicini e connessi».. «Siamo più un anticorpo che un movimento politico», così Mattia Santori, giovanissimo ideatore del movimento, definisce le migliaia di persone che hanno già manifestato nelle scorse settimane in molte città italiane. L’obiettivo è la richiesta di un Paese più giusto, una società in cui i valori portanti siano quelli della solidarietà e dell’inclusione.



Persone diverse, con diversi vissuti, si uniscono nel nome dell’antirazzismo e dell’antifascismo. È un generalizzato sentimento di frustrazione quello che emerge nelle parole di chi scenderà in piazza domenica 15 dicembre. Tanti i giovani e i giovanissimi che, tra organizzatori e non, hanno aderito ad un appuntamento che si prospetta altrettanto partecipato rispetto alle altre manifestazioni, con oltre 5. 000 persone interessate.



In attesa dell’evento,ha chiesto a 6 giovani, dai 18 e 27 anni, studenti e lavoratori, le motivazioni che li hanno portati a diventare delle “sardine”.Le ragioni che spingeranno in piazza i giovani hanno a che fare con la difesa di diritti basilari e fondamentali, disattesi dalle logiche partitiche tradizionali. Solidarietà, rispetto, accoglienza, un argine ad un linguaggio incentrato sull’odio e sulla chiusura: sono queste alcune delle tematiche che ricorrono con più frequenza nelle risposte dei giovani. Ma altrettanto spesso si parla dell’emergenza giovanile, o delle politiche economiche neoliberiste che colpiscono le fette di società più deboli.Ciò che forse colpisce maggiormente è la profonda disillusione dei ragazzi nei confronti della politica tradizionale, di una destra tradizionalista e di una sinistra che dovrebbe rinnovarsi per poter dare delle risposte efficaci. Così anche a Pisa ci sarà ilormai tipico delle altre piazze, sulle note di “Bella Ciao”.E, questa volta, con il divieto assoluto di portare bandiere o simboli di partiti politici. Perché in effetti il messaggio da veicolare, più che a-politico, è a-partitico. È un sentimento di rabbia nei confronti di un sistema iniquo, ed è questo che ha unito a titolo personale migliaia di persone che prima non si conoscevano. L’evento di Pisa, anche rispetto alle altre esperienze, si caratterizza infatti per la particolare spontaneità. Se in altre realtà è spuntato qualche politico (e anche qualche bandiera), o è stato un gruppo organizzato ad aver lanciato l’evento, a Pisa tutto è nato da persone che non si conoscevano fino al giorno prima, singole volontà che si sono riconosciute in una voce collettiva.

DALILA D'ILARIO - Studentessa, 18 anni

«Sarò in piazza per difendere i diritti basilari»

Domenica in piazza ci sarà anche Dalila D’Ilario, studentessa di 18 anni: «Secondo me c’è bisogno delle sardine per riflettere sulle tantissime carenze presenti non solo in Italia, visto che il sentimento di frustrazione è generale – spiega –. Alla base c’è la violazione di quei diritti basilari che ci hanno sempre accompagnato, come l’antifascismo o il rispetto per la libertà altrui. A questo si aggiunge la disillusione causata dai partiti politici tradizionali, che non hanno saputo riempire quel vuoto e quell’insoddisfazione che ci portiamo dietro. Io credo che le sardine bastano e servono già in questo modo, senza diventare un organismo strutturato. In un momento in cui siamo circondati dal non concreto, dalla virtualità, essere in una piazza con 40mila corpi fisici per difendere dei diritti fondamentali è importante. Non c’è destra o sinistra, c’è solo il fatto che abbiamo questi valori e vogliamo che siano rispettati».

LUIGI SOFIA - Insegnante precario, 26 anni

«C’è in gioco il futuro sociale di tutta la città»

Tra i primi organizzatori volontari dell’evento c’è Luigi Sofia, 26 anni, insegnante precario: «Noi scendiamo in piazza non solo con un nuovo linguaggio politico, ma poniamo al centro delle questioni sociali fondamentali – sottolinea –. Non è vero che siamo senza proposte: siamo per esempio contro le diseguaglianze sociali, a favore di una redistribuzione della ricchezza. È anche questa una visione del mondo. A Pisa questa manifestazione ha un doppio significato, perché siamo stanchi di una confusione linguistica che per esempio attribuisce alla parola “decoro” dei significati disumani. La risposta delle Sardine ha una valenza globale e locale. A Pisa è importante scendere in piazza per gli spazi comuni, quelli che fanno bene alle persone, per i progetti di accoglienza che chiudono in questa città. Tra poco ci saranno operatori sociali senza lavoro e una trentina di beneficiari che finiranno in mezzo alla strada».

ANDREA ARETINI - Studente, 19 anni

«Stop ai politici che fanno solo spot elettorali»

Anche secondo Andrea Aretini, studente diciannovenne al primo anno della facoltà di Economia e Commercio, Pisa ha bisogno più che mai delle Sardine: «Penso che finora siano state una risposta sentimentale, con migliaia di persone in piazza per difendere dei valori “scontati” come l’antifascismo o l’antirazzismo – è la sua analisi –. Oltre a questo, spero che in futuro le Sardine cerchino di influenzare la politica tradizionale, portando il proprio contributo all’interno dell’esistente dimensione politica. Scendere in piazza a Pisa è altrettanto necessario, perché in quest’ultimo anno abbiamo visto un disinteresse crescente nei confronti delle politiche sociali. L’ultimo esempio è la volontà di chiudere lo Spaziobono, che però ha una importante funzione sociale, a partire dalla prevenzione. La decisione di mettere al suo posto un presidio della polizia è però una misura poco incisiva, da spot elettorale».

ZACCARIAS GIGLI - Studente, 27 anni

«Serve un no al neoliberismo di sinistra»

Ma la disattenzione nei confronti della comunità ha colpito anche la sinistra, come sottolinea Zaccarias Gigli, 27 anni, laureando del dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere. E si tratta di un tema già presente negli Indignados, il movimento di cittadini che nel 2011 diede vita a una vasta mobilitazione pacifica di protesta dal basso contro il governo spagnolo dell’epoca (il secondo governo Zapatero), a causa della grave situazione economica in cui versava il Paese. «Uno dei temi cruciali per cui scendo in piazza è il contrasto ad un’ideologia individualista che ormai ha permeato ogni aspetto della politica – rivela –. Anche una parte della sinistra si è schierata a favore di politiche neoliberiste che, come ha dimostrato la crisi del 2008, hanno portato solo più recessione. Io volevo porre l’attenzione su questo: l’individualismo ha colpito anche la sinistra, facendo dei distinguo che, invece di unire, dividono».

SERENA TURBATI - Studentessa, 25 anni

«Basta al clima d’odio qui come altrove»

Il 15 dicembre ci sarà anche Serena Turbati, 25 anni, studentessa di Scienze Politiche: «Sono scesa e scenderò in piazza per far capire ai partiti di sinistra che ci siamo, che ci sono ancora delle persone “più a sinistra” del PD», è la sua risposta immediata alla domanda sul perché ha aderito al movimento delle Sardine. «Un’altra motivazione è la protesta contro un clima d’odio che si è generato soprattutto in quest’ultimo anno», prosegue la giovane con un chiaro riferimento alle politiche portate avanti dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini quando era in sella il governo gialloverde. Serena, poi, traccia un quadro delle Sardine e di quelli che sono i loro obiettivi: «È un tentativo di riempire un vuoto politico. Le sardine aderiscono a valori come l’accoglienza, l’integrazione, e questi di fatto sono contenuti politici. E proprio a Pisa la protesta forse serve ancora di più che in altri contesti».

RICCARDO CANGELOSI - Ingegnere, 27 anni

«Ho paura della destra mondialista»

Così si è avvicinato al movimento delle Sardine, Riccardo Cangelosi, Ingegnere di 27 anni: «Per me è stato un lampo, perché per tutto questo periodo non mi sono mai sentito rappresentato dai partiti, se non parzialmente, vivendo lateralmente l’attivismo politico – raccota –. Quando ho seguito una trasmissione dedicata alla campagna della destra mondialista, che aveva l’obiettivo di riportare alle tradizioni in un clima di scontro perenne con le minoranze, ho avuto paura. Ancora di più quando ho visto azionarsi una macchina dell’odio, strumento principe per sostenere queste posizioni. Lì per lì ho pensato che per l’Italia non ci fosse speranza, con una destra neconservatrice e tradizionalista, non laica e liberale. Poi ho scoperto le sardine, e penso che siano la migliore risposta al pensiero politico attuale. All’individualismo rispondiamo con la comunità. Promuoviamo solidarietà, rispetto, accoglienza. Io credo in una politica fatta con questi valori».

Leggi anche Io sto con le sardine, riempiono il vuoto lasciato dai partiti di sinistra