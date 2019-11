Passione e innovazione: storie di successo al Polo di Navacchio

CASCINA. Al Polo Tecnologico di Navacchio si chiedono: che cosa ci spinge a innovare?; cosa ci induce a intraprendere percorsi inusuali e poco battuti?; quali fattori stimolano questi processi e ci inducono a mettere in gioco la nostra intelligenza, le nostri passioni, le nostre capacità e i nostri bisogni per creare delle nuove possibilità? Sono queste le domande che animano il ciclo di incontri organizzato dallo stesso Polo Tecnologico di Navacchio in collaborazione con Il Tirreno .

La rassegna si intitola “MotivAZIONI”. Storie di innovazione e di passione, dove imprenditori, innovatori, startupper, ma anche sportivi, artisti e creativi, intervistati da un giornalista de Il Tirreno , si raccontano e raccontano qual è stata la forza che li ha spinti a puntare tutto sulla propria idea, sulla propria impresa o sul proprio talento.

Il primo appuntamento è per questo pomeriggio, martedì 13 ottobre alle 17.45 (prenota un posto), nel Polo Tecnologico di Navacchio, da Cook Up, e darà il via a una serie di incontri (il prossimo sarà il 20 novembre) con i quali il Polo Tecnologico di Navacchio, giunto al suo ventesimo anno di vita, vuole dar voce a coloro che, seppur in campi diversi, hanno scelto caparbiamente di intraprendere un percorso innovativo.

Nato nel 1999 alle porte di Pisa, il Polo Tecnologico di Navacchio è un sistema integrato e strutturato di aziende, persone e servizi la cui parola d’ordine è innovare. Una realtà pensata per stimolare il networking; una rete di aziende hi-tech, un rapporto efficace tra le imprese, le start up, il mondo della ricerca e i centri di eccellenza. In questi anni il Polo è cresciuto: è diventato il motore della trasformazione in imprese della “fabbrica” pisana dei talenti come Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant’Anna, Area di ricerca del Cnr. Oggi è il più grande Parco Tecnologico della Toscana con i suoi 20.000 metri quadrati tra uffici e laboratori, aziende innovative (tra cui 13 startup) che operano nei settori del software, sensoristica, robotica, biomedicale, energia e ambiente. Ogni giorno oltre 600 persone animano questa cittadella dell’Innovazione, e grazie alla loro passione, al talento e alle idee sviluppano progetti, prodotti e servizi innovativi nelle circa 60 aziende che sono il vero cuore pulsante del Polo, 60 imprese con fatturati e occupazione in crescita.

Per festeggiare questo traguardo sarà organizzato l’evento “Vénti di Innovazione”, in programma giovedì 5 dicembre, a partire dalle 15. Sarà l'occasione per scattare una “fotografia” allo stato dell'innovazione in Toscana, con uno sguardo al passato, al presente e al futuro.

I moderatori saranno Fabrizio Brancoli, direttore de Il Tirreno, e David Casalini , di StartupItalia. Ma oggi il Polo ospita il primo appuntamento. Sorseggiando un aperitivo sarà possibile scoprire le storie di Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, presidente della Cna Toscana e imprenditore digitale; di Antonio Procopio, fondatore di diverse startup, oggi Ceo di Digital-Hub; Federico Masi, fondatore di Socyza, Angelo Scuri, ex schermidore italiano e vincitore di una medaglia d’oro nel fioretto maschile a squadre, e Francesco Marianini, ex calciatore. Nel ruolo di moderatrice la giornalista Valentina Landucci, che riveste il ruolo di caposervizio alla redazione di Pisa de Il Tirreno