Dodici attività commerciali nella maxi area ex "Desio e Robé"

PISA. Dodici nuove attività commerciali per circa 120 assunzioni. La Braccianti Edilizia srl ha rilevato una parte, la più "consistente", dei fabbricati di proprietà degli ex magazzini "Desio e Robé" e mette in cantiere una maxi riqualificazione che porterà al completamento dell’ultimo lotto del polo commerciale di Navacchio. La società edile di Vicopisano, in collaborazione con altri "partner", ha rilevato tramite la procedura concorsuale i fabbricati fino a qualche anno fa sede degli ex magazzini "Desio e Robé", con l’obiettivo di realizzare un nuovo centro commerciale. Si tratta di un immobile di oltre 15mila metri quadrati a cui si aggiungono alcuni terreni limitrofi alla sede dell’ex azienda di arredamenti (circa 35mila metri quadrati in totale) acquistati un paio di anni fa dalla società edile vicarese con l’obiettivo di realizzare un nuovo edificio commerciale di circa 6.500 metri quadrati.

Un’operazione da quasi 25 milioni di euro complessivi iniziata a concretizzarsi qualche anno fa con il rilevamento dei terreni e proseguita lo scorso ottobre con la firma che ha decretato l’acquisto della struttura - abbandonata diversi anni fa a seguito del concordato preventivo e alla successiva definitiva chiusura del magazzino - destinata ad ospitare nei prossimi anni una decina di nuove attività commerciali che permetteranno l’ingresso di oltre cento nuovi lavoratori. Il progetto prevede la bonifica e la riqualificazione dell’intera area e delle vecchie strutture commerciali, aperte per l’ultima volta cinque anni fa per una vendita straordinaria, che contribuiranno anche al rilancio di tutto il polo commerciale di Navacchio.

«Dopo aver rilevato e messo in campo un progetto di riqualificazione dell’ex Vacis di Pisa, la Braccianti Edilizia srl prosegue nel percorso di rigenerazione di vecchie aree commerciali ed industriali e di riqualificazione di alcune importanti zone del territorio pisano - sottolinea Marco Braccianti, socio unico dell’azienda di Vicopisano -. Un progetto che prosegue nell’ottica di recupero, sviluppo e di creazione di nuove opportunità lavorative sul territorio senza sfruttare nuove aree, ma riqualificando quelle cadute nell’abbandono e nel degrado».

Il progetto di recupero potrebbe materializzarsi già nei prossimi mesi. Per la realizzazione della struttura commerciale più piccola, la società di Vicopisano è in attesa del rilascio dei permessi a costruire, mentre per il recupero delle strutture già esistenti l’iter autorizzativo dovrebbe essere abbastanza rapido. Al termine del percorso burocratico scatteranno le operazioni di bonifica della zona, la realizzazione dei parcheggi, la costruzione del nuovo immobile e la rigenerazione delle vecchie strutture dove si insedieranno dodici nuove attività commerciali che hanno già firmato i contratti per "l’occupazione" degli spazi. Circa 120, in totale, le assunzioni previste.

Con l’acquisizione da parte della Braccianti Edilizia srl delle aree rimaste vuote a seguito del concordato preventivo chiesto alcuni anni fa da "Desio e Robé" per far fronte alla crisi che ha "traghettato" l’azienda verso la chiusura, si completa la procedura che lo scorso settembre ha portato anche all’assegnazione di un immobile di oltre 13mila metri quadrati destinato ad uso commerciale-industriale alla Atefi srl, storica società italo-svizzera che opera nel settore dell’import-export per il commercio all’ingrosso di nastri trasportatori ed elevatori. -