A Migliarino Farmaè apre un magazzino tutto automatizzato

VECCHIANO. Farmaè Spa, piattaforma omnicanale leader in Italia nell’e-retailing di prodotti per la salute e il benessere, quotata sul segmento Aim di Borsa Italiana, cresce ancora e ha attivato a Migliarino un nuovo polo logistico di circa 5mila metri quadrati, pensato e realizzato all’insegna dell’innovazione tecnologia, fattore fondamentale che ha accompagnato l’azienda viareggina fin dalla sua nascita nel 2014.. La tecnologia è il cuore pulsante di questo nuovo polo logistico automatizzato: in linea con i più elevati standard tecnologici, infatti, è la merce a muoversi verso l’operatore e non viceversa, velocizzando così molto il processo di preparazione della spedizione e, di conseguenza, la consegna al cliente.



Si tratta di un investimento sviluppato attraverso un contratto “rent to buy”, che prevede l’uso del magazzino da parte dell’azienda e l’opzione per l'acquisto nel 2021 ad un prezzo di 4 milioni di euro oltre Iva. L’azienda ha investito anche un milione di euro per automazione ed impiantistica del magazzino.



«Questo è stato il primo obiettivo che avevamo in mente quando abbiamo deciso di quotarci - dice, founder e amministratore delegato di Farmaè Spa – poiché siamo consapevoli che per crescere ulteriormente in Italia è necessario continuare ad investire, allargando i nostri orizzonti, anche fisici nello specifico. Ma questo è solo l’inizio, poiché al potenziamento della nostra capacità logistica affiancheremo anche una diversificazione del portafoglio prodotti con importante aumento delle referenze, investimenti in nuove tecnologie e il consolidamento della strategia omnicanale, con nuovi punti vendita».Il magazzino di Migliarino è un impianto totalmente automatizzato. Alla guida c’è un potente software (Wms-Warehouse Management System) in grado di governare il sistema di automazione avanzata. Sa gestire l’accettazione in ingresso, controllare la compatibilità degli ordini, organizzare lo stoccaggio dei prodotti secondo logiche impostate per ogni referenza.Tra le sue funzioni anche gestire le operazioni di preparazione degli ordini e il riassortimento del magazzino; provvedere al calcolo volumetrico e alla scelta degli imballi; gestire il packaging dei prodotti prelevati; controllare il consolidamento e la spunta al carico; gestire il flusso dati in uscita predisponendo tracciati informatici compatibili con tutti i corrieri; implementare politiche di qualità (lotti, scadenze); misurare le prestazioni di una determinata attività o processo. —