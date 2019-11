Si “buca” tra i passeggeri: sangue sui seggiolini del bus

PISA. Una scia di sangue che dalla pavimentazione dell’autobus ha “invaso” anche alcuni seggiolini. Poco più in là, in fondo al bus, i resti di un “buco” appena consumato: una siringa insanguinata, il cappuccio e la confezione scartata pochi minuti prima. È lo spettacolo, indecoroso, che si è presentato martedì 5 novembre agli occhi di alcuni passeggeri della linea serale tra Tirrenia e Pisa, costretti a “condividere” un viaggio di alcune decine di minuti con un tossicodipendente che, insieme alla compagna, ha deciso di mescolare una dose di eroina al proprio sangue durante la corsa dell’autobus.

Un’imprevista ed abbastanza copiosa perdita di sangue ha ricoperto quello che per pochi minuti si è trasformato in un piccolo angolo della disperazione, circondato dai resti di quel buco che, al termine della corsa, ha costretto l’autista a fermare il mezzo (potrà ritornare in strada solo dopo una pulizia straordinaria) e spinto nuovamente i sindacati a rivendicare misure straordinarie per fronteggiare situazioni di degrado e di pericolo per dipendenti e gli utenti della Ctt Nord.





Non un caso isolato quello di martedì sera. Anzi. Sempre più spesso, i tossicodipendenti scelgono i mezzi pubblici - in particolare le corse notturne e quelle meno affollate - come luogo “protetto”, lontano da occhi indiscreti e controlli, per iniettarsi e consumare sostanze stupefacenti, “prediligendo” gli autobus in sosta al terminal delle corse extraurbane della Sesta Porta. Una criticità, quella del consumo di stupefacenti a bordo degli autobus, che rischia di trasformarsi in un’emergenza. Frequenti i ritrovamenti di siringhe e tracce di sostanze sui veicoli della compagnia che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara.Costante il rinvenimento dei resti di spaccio e consumo nell’area del terminal della Sesta Porta e, in generale, negli spazi del complesso immobiliare di via Battisti, dove nemmeno la presenza del comando della Polizia municipale sembra impensierire chi, a suon di buchi”, alimenta la propria dipendenza. L’ultimo, due siringhe abbandonate in un angolo, risale a pochi giorni fa. Cadute nel vuoto, per il momento, le numerose segnalazioni di lavoratori ed operatori commerciali attivi negli spazi della Sesta Porta. Vane le richieste dei sindacati di mettere in campo misure straordinarie per prevenire ed eventualmente fronteggiare situazioni di degrado e di pericolo a bordo degli autobus.

«Il consumo di droga si aggiunge alle aggressioni, ai furti e ad un clima di insicurezza che, soprattutto su determinate corse ed in particolari orari, lavoratori ed utenti subiscono sui bus - accusa la Filt-Cgil -. Occorrono vigilanza e controlli, ma nessuna misura è stata adottata. La Regione Toscana ha stanziato nei mesi scorsi 300mila euro per incrementare i livelli di sicurezza, prevedendo anche la presenza a bordo dei mezzi di addetti alla vigilanza, ma la Ctt Nord non ha presentato alcun progetto perdendo parte delle risorse messe a disposizione».