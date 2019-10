Muore all’improvviso dopo l’operazione

Quando nel primo pomeriggio i familiari si sono accorti che Vincenzo non stava bene si sono allarmati. Era tornato a casa da un paio di giorni dopo un intervento a un femore e le condizioni non erano all’apparenza preoccupanti.



In pochi minuti la situazione è precipitata e l’ansia per il malore è diventata sgomento per un decesso improvviso che in famiglia nessuno neanche lontanamente poteva temere.



È successo in via Garcìa Lorca a San Martino Ulmiano dove intorno alle tre e mezzo del pomeriggio il medico inviato dal 118 ha constatato la morte di, 71 anni, originario della provincia di Avellino, da anni ormai residente in provincia. È il padre di, 41 anni, dipendente comunale, impiegato nel settore che si occupa di refezione scolastica. Uno choc per i familiari della vittima che non si rassegnano alla fatalità per spiegare la morte senza un perché evidente del loro caro.Un dolore che si trasforma in rabbia e che spinge il figlio del pensionato a chiamare la polizia. Nel pomeriggio, con la salma e il personale del 118 ancora in casa, sono arrivati gli agenti dell’ufficio volanti. Sono stati sentiti i familiari per una ricostruzione dell’episodio. Tordiglione era stato operato a un femore e dopo un breve ricovero in ortopedia a Cisanello era stato dimesso.Da un paio di giorni era tornato a casa. Nessun malessere. Il decorso sembrava regolare. Poi ieri pomeriggio, mercoledì 23 ottobre, qualcosa nel suo corpo ha iniziato a non funzionare più.Se ne è accorto quasi subito iniziando ad avere forti dolori all’addome. Ha chiesto aiuto sempre più in affanno. Mancavano pochi minuti alle due.L’équipe sanitaria inviata dalla centrale operativa del 118 ha cercato di rianimarlo, ma senza riuscire a salvarlo. Come primo responso la causa del decesso viene fatto rientrare in un malore a livello gastroenterologico.La famiglia non si accontenta di una spiegazione fornita sull’emergenza. I poliziotti, su incarico del magistrato di turno,, hanno acquisito la cartella clinica del pensionato la cui salma è stata trasferita a medicina legale per la probabile autopsia.