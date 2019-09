Bancarotta Unità: un cavillo allontana il processo per Mian e Mazzeo (Pd)

Annullato il decreto delle dodici richieste di rinvio a giudizio. Atti di nuovo alla Procura per le notifiche non fatte anni fa

PISA. La Procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio, ma si era “dimenticata” di notificare l’avviso di chiusura delle indagini ad alcuni indagati. E' stato il gip di iniziativa a disporre l’annullamento del decreto con cui l’accusa chiedeva di processare dodici tra manager, imprenditori e politici anche pisani per il fallimento della società editrice de “L’Unità” Nie Spa. Il giudice ha trasmesso gli atti alla Procura per la notifica bis, sperando che stavolta vada a buon fine, dell’avviso di chiusura delle indagini per quelli che da imputati tornano a essere indagati. E non sarà lo stesso pm, Stefano Fava a gestire il passaggio tecnico. Coinvolto nello scandalo delle nomine al Csm non si occupa più del caso avendo chiesto il trasferimento alla Procura di Latina.

È nelle pieghe della procedura penale, tra garanzia dei diritti degli indagati e potenziale macchina che allunga i tempi della giustizia, che l’inchiesta in cui sono indagati l’imprenditore Maurizio Mian, la sua prima e l’attuale moglie, e il consigliere regionale pd Antonio Mazzeo resta nel limbo degli uffici giudiziari. L’annullamento del decreto con cui veniva chiesto il processo è un passo indietro nell’iter del procedimento penale. L’effetto non è solo quello di rinviare a date improbabili i passaggi tecnici del fascicolo, ma anche di mantenere i dodici coinvolti nella condizione di indagati per fatti avvenuti anche oltre dieci anni fa. La difesa di Mazzeo non ha sollevato eccezioni procedurali. Il consigliere regionale si è fatto già interrogare una volta e lo avrebbe fatto di nuovo nell'udienza del 17 settembre se non fosse stata azzerata dal difetto riscontrato dal gip. "La volontà del mio cliente è quella di velocizzare il procedimento e non di allontanare i tempi del giudizio" spiega il professor Enrico Marzaduri.





Le accuse sono di bancarotta fraudolenta aggravata e preferenziale. Oltre a Maurizio Mian tra gli indagati ci sono, 61 anni, fondatore di Tiscali, ex governatore della Sardegna, all’epoca socio della Nuova Iniziativa Editoriale; l’attuale e l’ex moglie di Mian,38 anni, ucraina e49 anni, pisana. L’elenco prosegue conimprenditore, 51enne, romano;62 anni, sardo, presidente di Nie Spa; Antonio Mazzeo, 42 anni, pisano, consigliere regionale del Pd, consigliere Nie;, 64 anni, di Cagliari, consigliere Nie;77 anni, sardo, consigliere Nie;62 anni, di Bologna, consigliere Nie;52 anni, commercialista di Viareggio, consigliere Nie;63 anni, di Milano.Mian si ritiene una vittima. «Il Pd mi ha sedotto e abbandonato. Sono stato raggirato» ha scritto in una memoria difensiva agli atti sostenendo di aver perso 14 milioni nell’avventura editoriale.«Sono stato membro del Cda di Nie Spa per meno di 7 mesi (dal 13 luglio 2012 al 5 febbraio 2013) su indicazione del socio Gunther Reform Holding (Maurizio Mian) – è la difesa di Mazzeo –. Non ho avuto alcuna delega gestionale e non ho partecipato né all’approvazione del bilancio 2011 né a quello 2012. Ho chiesto una relazione tecnica volta a testimoniare la mia totale estraneità ai fatti contestati e chiederò di poter essere ascoltato dai magistrati per chiarire la mia posizione e chiedere il proscioglimento. Quando si ha la coscienza a posto e si è certi della correttezza del proprio operato non c’è motivo di scappare dai giudici, magari rifugiandosi dietro l’immunità, e io ho piena e totale fiducia nel loro lavoro».