Per i 40 anni del Parco la festa è doppia: a Calambrone e nella Tenuta Salviati

Pisa: dal 14 al 15 e dal 27 al 29 settembre. Escursioni guidate, gite in canoa, in bicicletta e a cavallo e mostre fotografiche

PISA. Due feste per i 40 anni del Parco di San Rossore con escursioni nel bosco e sulle dune, gite in canoa e in bicicletta, passeggiate a cavallo, mostre fotografiche e gare di pesca in quel di Vecchiano e sul litorale. . La prima festa ha Calambrone come fulcro ed è dal 14 al 15 settembre, mentre dal 27 al 29 settembre la festa è a Migliarino e nella Tenuta Salviati. Dal 14 al 15 settembre il baricentro della manifestazione sarà la Fattoria Tirrenia in via Porcari, da dove partiranno o transiteranno molte escursioni e dove saranno esposte le fotografie più belle selezionate tramite il concorso #scattinelparco.

Sabato 14 settembre si parte con la pulizia della pineta nell'area picnic in vione Porcari in collaborazione con il gruppo Acchiapparifiuti: raduno alle 9 alla Fattoria Tirrenia armati di guanti, pantaloni lunghi e scarponcelli; un paio d'ore di raccolta e concentrazione dei rifiuti ai margini della strada dove mezzi della Geofor provvederanno al conferimento agli impianti, poi lo spuntino offerto dalla Fattoria. Alle 9.30 la passeggiata nel bosco della Cornacchiaia, sempre con partenza dalla Fattoria Tirrenia, organizzata da Wwf e Uisp con esperti di scienze motorie, durata 2 ore circa. Alle 10 “Pagaie lungo il Navicelli”: gita in canoa tra sport e natura con l'opportunità di remare nel silenzio dell'ambiente tra aironi e acquatici, appuntamento dalle 9.30 al Centro Canoe di Tombolo che metterà a disposizione le imbarcazioni. Alle 17 ritrovo all'ingresso al mare C110 per la camminata lungo le dune di Calambrone con gli esperti di Wwf e Uisp che illustreranno le caratteristiche ambientali e scientifiche dell'ambiente dunale e le specificità della flora; al termine della passeggiata le luci e le emozioni del tramonto sul mare. Sempre alle 17 alla Fattoria Tirrenia la premiazione dei tre vincitori del concorso fotografico #scattinelparco, a seguire il dibattito “Calambrone, Litorale, Parco tra turismo e ambiente - Parliamone insieme”.

Domenica alle 8.30 si parte “A cavallo nel Parco”: una guida esperta accompagnerà i partecipanti da Marina a Calambrone tra campagna, boschi e bonifiche; ritrovo al Centro Ippico Boccadarno in via Scoglio della Meloria e partenza dopo la colazione con un percorso su strade poderali che attraversano il Parco fino alla Fattoria di via Porcari e ritorno (evento a pagamento, prenotazioni obbligatorie entro il 9 settembre telefonando al numero 3382929139). Alle 10 gita turistica in battello all'interno delle vie d'acqua del Parco: raduno alle ore 9.45 al centro visite di San Rossore, trasferimento all'imbarcadero di Cascine Nuove e partenza con risalita lungo l'Arno. La giornata non finisce qui e per altri appuntamenti si deve consultare il sito http://www.parcosanrossore.org.



Spostandoci nel comune di Vecchiano, si parte venerdì 27 settembre alle 16 ai Magazzini Lisabetta Salviati di Migliarino con l'evento dal titolo “#GenerazioneParco: natura, sviluppo e futuro”, che vedrà la proiezione del documentario di Alessandro Tofanelli “Nel volo del colore”; a seguire una tavola rotonda con i presidenti dei Parchi Giovanni Maffei Cardellini e Lucia Venturi (Parco della Maremma) e i sindaci di Vecchiano, Massimiliano Angori, e di San Vincenzo, Alessandro Bandini. Coordinerà la giornalista Barbara Baroni. Tutti i dettagli sui tantissimi eventi sono su www.comune.vecchiano.pi.it.Il Comune ringrazia: Regione Toscana, Unicoop Firenze, Cesvot, Consorzio 1 Toscana Nord, Fattoria Centurione Scotto-Castellina Marittima, Ctt Compagnia Toscana Trasporti, Geofor, Pro Loco Vecchiano.