Vannozzi fuori pericolo dopo oltre 4 mesi dal terribile ictus, iniziata la riabilitazione

PISA. Chi crede in un ordine superiore, celeste, che governa il mondo e l’umanità può anche permettersi di scomodare la parola “miracolo”. Chi invece si affida alla pura razionalità e ai progressi della scienza trova in questa storia la conferma del potere indefinito della medicina.

Solamente pochi mesi fa si trovava in fin di vita nel reparto da lui stesso diretto, al fianco dei pazienti che aveva visitato fino a poche ore prima e nelle mani dei suoi assistenti. Una storia maledetta.Un terribile incubo, da cui, per la gioia di migliaia di persone, il dottor Riccardo Vannozzi, 56 anni, primario del reparto di neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, sta lentamente uscendo. Il medico, pontederese di origine e considerato un autentico luminare nel suo campo, è considerato ormai fuori pericolo.

Per lui è cominciata la lunga fase della riabilitazione. Vannozzi si sentì male a causa di un’improvvisa emorragia cerebrale che lo colpì nella giornata del 29 aprile scorso mentre stava completando il giro di visite in reparto. Le ore che seguirono furono infernali per i colleghi del primario, neurochirurghi, anestesisti e ferristi di Cisanello. Alla maggior parte di loro non sembrava vero. Sul tavolo operatorio c’era un’altra vita da salvare, ma stavolta era quella del loro leader, del loro punto di riferimento, per il quale scattò una vera e propria corsa contro il tempo. L’emorragia era molto estesa e l’intervento chirurgico, deciso subito dopo la prima Tac che testimoniò la portata dell’ematoma e della lesione vascolare, durò per parecchie ore, fino alle quattro del mattino.

Successivamente, per parecchi giorni il neurochirurgo rimase in prognosi riservata, ricoverato nel reparto di rianimazione. Vannozzi ha tirato fuori gli artigli e fin dall’inizio ha sempre lottato come un leone. Al pari di quello che è abituato a fare in sala operatoria quando c’è da tentare il tutto per tutto per cercare di salvare un’esistenza. In questa fase il medico è ospite di un centro specialistico che si trova in provincia di Parma e che si occupa appunto della riabilitazione neurologica, essendo specializzato nel recupero delle funzionalità interessate da gravi traumi cranio-encefalici e da cerebrolesioni. Il primario pisano sta facendo progressi e migliora di giorno in giorno. La conferma arriva direttamente dalla famiglia, che si è stretta con grande calore e affetto attorno al proprio congiunto. Enorme la vicinanza dimostrata dalla città, dai colleghi e dai pazienti e dalle loro famiglie e di questo la stessa famiglia Vannozzi ringrazia sentitamente tutti attraverso le colonne de Il Tirreno.

Il primario più giovane di tutta Italia. Quando fu nominato direttore dell’unità operativa di neurochirurgia dell’Aoup (agosto 2008), il dottor Riccardo Vannozzi era il primario più giovane d’Italia. Successe al professor Rinaldo Cantini. Si era iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia nell’ottobre 1981 e si era laureato sei anni dopo con il professor Giorgio Tusini. Dal 2004 era già responsabile della sezione interna di Chirurgia dei tumori cerebrali divenuta in poco tempo il centro regionale di riferimento per la chirurgia dei tumori del sistema nervoso.

Strumentazione ad alta tecnologia. Vannozzi è stato tra i primi in Italia ad avvalersi del massimo livello di tecnologia. Da tempo si serve dell’ausilio di strumenti di microchirurgia molto sofisticati e utilizza quasi sempre un microscopio operatorio collegato a sistemi di neuronavigazione che, attraverso il supporto di immagini di tomografia computerizzata e risonanza magnetica, lo guidano secondo principi molto simili a quelli dei navigatori delle automobili.