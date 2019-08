Il potere della musica sulla vita delle persone al Festival Mèlosmente

PISA. La musica, il potere delle note e l’influenza che le vibrazioni artistiche hanno nella vita di tutti i giorni. Dopo il successo della prima edizione, il prossimo 3 settembre, alle 21,30, il Festival culturale Mèlosmente sarà ospite in versione “short” di Eliopoli Summer, la rassegna di eventi estivi che si svolge a Calambrone, con l’appuntamento “La musica che cura”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Il Tirreno, accompagnerà gli spettatori in un viaggio attraverso la musica e il suo enorme potere che ha nella quotidianità e nella vita. . La musica come fonte di rilassamento, di guarigione e di risonanza emotiva a partire dal primo suono che l’uomo percepisce: il battito del cuore materno. L’obiettivo di Mèlosmente, progetto che nasce dalla passione per la musica, i misteri della mente e dall’amore per l’essere umano di Sonia Cortopassi, medico psichiatra, psicoterapeuta ed ideatrice del Festival, è creare uno spazio d’incontro, confronto, conoscenza, spettacolo e cultura per mettere insieme le varie sinergie che ruotano attorno alla musica e al suo valore nella vita. Ma non solo.



Lo scopo è anche promuovere la consapevolezza e lo sviluppo pieno dell’uomo, perché solo un individuo consapevole è generatore di una società sana, evoluta ed armoniosa, dove gli individui possano imparare a conoscere ed esprimere la propria musica interiore in sintonia con gli altri, come gli strumenti di un’orchestra.



Nella prima edizione di Mèlosmente Eliopoli Edition verrà approfondito in particolare il tema della musica che cura.Sul palco, insieme a Sonia Cortopassi, interverranno(musicista, musicoterapeuta, docente presso il conservatorio di Ferrara e dell’Aquila) con “La musicoterapia”,(medico chirurgo, specialista in neurologia, presidente dell’Associazione terapie complementari Toscana) con “Esempi di applicazioni in ambito neurologico del suono come terapia” e(arpista, soprano, compositrice) con intermezzi musicali arpa e voce. Chiuderà la serata(danzatore e studioso di danze sacre sufi) con le sue magiche danze sufi.