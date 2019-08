Domenico Sartori: la rinascita del vernacolo e della città dopo quel tragico 31 agosto 1943

PISA. Si avvicina il 31 agosto, una ricorrenza tragica nella storia della città. Nel 1943, proprio in quella data, intorno a pranzo, Pisa subì un violento bombardamento americano che ne distrusse gran parte dell’abitato a sud dell’Arno (stazione, Porta a Mare, Saint-Gobain…). Numeri da strage: 480 tonnellate di esplosivo, 1.100 bombe, oltre 2.000 morti, 2.500 abitazioni rase al suolo, stazione, trammino, navicelli ed impianti industriali completamente cancellati, il tutto in meno di dieci minuti. Pisa era nodo strategico e le sue infrastrutture non dovevano cadere in mano tedesca. Il motivo più probabile del bombardamento alleato fu quello di velocizzare la firma dell’armistizio, sacrificando gran parte della città. Ma era davvero necessario a poche ore dalla firma (3 settembre 1943)? Perché i rifugi antiaerei erano predisposti solo per il 25% della popolazione? E perché gli allarmi antiaerei furono ignorati? Moltissimi dei quarantamila pisani stimati ancora in città era a pranzo o in pausa a lavoro e non credette all’imminente catastrofe, considerati i precedenti falsi allarmi. Una serie di drammatiche fatalità che con il tempo sono state ricostruite dalle immagini e dalle testimonianze dei parenti e dei miracolati.



È stato scritto e pubblicato molto su quella strage e ogni anno si svolge presso il Sostegno una cerimonia in ricordo degli eventi e delle vittime. Ma la memoria e le messe in suffragio non sono mai abbastanza. La storia va tramandata e spiegata bene alle nuove generazioni. Cosa che fu immediatamente fatta da un certo Domenico Sartori, figura di spicco nel panorama culturale cittadino fin dagli anni Trenta.



Pisano, nato nel 1902, Sartori si appassionò subito al teatro, alla poesia, al vernacolo e alla cultura della propria città. Abitò dapprima in piazza Santa Caterina (accanto al teatro odierno Lux), poi in via Mercanti e, da sposato, in piazza della Berlina, sempre e comunque nei pressi del Teatro Verdi, la sua grande passione. Sartori fu artista poliedrico e di qualità: attore, commediografo, scenografo, giornalista, poeta, studioso ed appassionato di storia di Pisa. Nel 1935, con i suoi primi poemetti epico-drammatici in vernacolo pisano, sviluppa con incisività i temi attinenti al passato glorioso della sua città: “La gròlia di Pisa”, “La ‘onquista delle Baleari” e “Er Giòo der Ponte”.Ma è appena dopo quel tragico bombardamento (e alle molte ferite di guerra del 1944) che Domenico Sartori sfodera la sua classe con opere teatrali, con le quali interessa, commuove e diverte il pubblico dell’intero territorio toscano, negli anni dolenti seguiti alla fine del secondo conflitto mondiale. Con “Macèrie” e “La ‘asa rifatta” fonda di fatto il teatro vernacolo pisano, un teatro che trova i suoi motivi più vitali ed artisticamente più validi nell’umanità dei suoi personaggi, nella verità delle sue situazioni e nel suo continuo richiamo ai valori della fratellanza e della solidarietà umana.Domenico Sartori seppe conquistarsi l’amicizia di illustri personalità della sua epoca (tra tutti Giuseppe Malagoli e Bruno Fattori) e la simpatia di molti che con lui collaborarono a rendere più fiduciosa la tetra atmosfera di una Pisa in rovina. Fu proprio grazie a questo gruppo di cultori che nacque l’esperienza de “La cèa”, periodico che ebbe una durata di soli cinque anni (1950-1955), ma fu assai vivace e foriero di un nuovo impulso per tutto il movimento del vernacolo pisano. Un’altra opera importantissima di Sartori è “Nèri Scaccieri” (1953), dove la vicenda umana del santo di Pisa trova la sua massima consacrazione in versi soffusi di passione sincera e di singolare vigore poetico.L’opera sartoriana più nota rimane comunque “Macèrie”, dramma in tre atti, scritto nel 1945, appena dopo la distruzione di Pisa. È stata la più rappresentata, la più amata, con personaggi veri che hanno portano sulla scena le oscillazioni, gli impeti e le reazioni spesso illogiche ed incontrollate della vita stessa e che per questo ci rendono e ci travolgono nelle loro vicende che sono o potrebbero essere anche le nostre: Dreìno, Norina, Gina, Dolovio, la sóra Adele, il sór Agapito, Norma, Maurino, il sór Angiolo, Assuntina. Tutti i personaggi che hanno un loro risalto ed una loro particolare funzione nell’evoluzione narrativa, che si svolge a Pisa, tra le macèrie dei palazzi cittadini, tra la tristezza di ciò che è perduto e la speranza di una vita migliore.Domenico Sartori muore a Pisa nel 1956, a soli 54 anni, lasciando un patrimonio culturale importante da non disperdere. “Macèrie” verrà nuovamente interpretata tra pochi giorni, nella ricorrenza del 31 agosto, in piazza dei Cavalieri, per iniziativa del Comune di Pisa. E per non dimenticare. —