Il passato è un prezioso salvadanaio collettivo

«Noi siamo ciò che ricordiamo di essere stati. La memoria storica è un diario, un salvadanaio dello spirito, e racconta i fatti più pregnanti della vicenda umana: ecco perché la storia diventa la memoria vivente del mondo intero. Non c’è futuro senza memoria. Distruggere la memoria equivale a distruggere la base della propria identità e della propria continuità nel tempo».

Sono parole del professor Giovanni Greco, professore ordinario di Storia contemporanea dell’Università di Bologna. Dovrebbero essere scolpite su pietra e dovrebbero essere messe a disposizione degli studenti perché le imparino a memoria. Come una poesia. Com’è stato importante nei giorni scorsi per Stazzema, ricordare e metabolizzare è importante oggi per il territorio comunale di Vecchiano, una delle aree della Toscana che oltre settant’anni fa vissero le pagine più sanguinose dell’occupazione nazifascista. Certe commemorazioni sono, per i più anziani ancora in vita (purtroppo ce ne sono rimasti pochissimi), il modo per riportare alla mente fatti realmente accaduti di cui sono stati testimoni diretti o indiretti, mentre, per le generazioni successive, la partecipazione a determinate ricorrenze dovrebbe essere doverosa, non solo per conoscere in modo più approfondito la storia, ma anche, e soprattutto, per evitare di cadere in meccanismi simili. Studiare il passato significa infatti imparare per evitare di commettere gli stessi errori, soprattutto in una società come quella attuale, in cui disagio sociale e crisi economica stanno generando frustrazione e rabbia e si rischia di far ricadere l’odio su un capro espiatorio.E allora ricordiamo, omaggiando i caduti. È grazie al loro sangue, al loro sacrificio, alla loro morte che possiamo essere quello che siamo oggi. Nei luoghi della campagna a ridosso delle frazioni di Migliarino e Nodica, il 14 agosto 1944 fu consumata quella che le pagine della storia riportano come la "strage della Bonifica". Un maxi rastrellamento con successiva fuciliazione che fece registrare ben 25 vittime, di cui 13 adulti, 11 anziani e un ragazzo.Passano pochi giorni e il 26 e 27 agosto, con ogni probabilità sulla scia proprio del massacro della Bonifica, i tedeschi operano un ulteriore rastrellamento nella zona tra Migliarino e Ripafratta. Stavolta, il bilancio è ancora più pesante: la fucilazione avviene dopo una serie di sevizie e torture e precede l’opera di occultamento dei cadaveri. Un episodio che viene inserito nell’elenco dei crimini di guerra e che successivamente sarà inoltrato all’apposita commissione. In quell’occasione l’elenco delle vittime fu di ben 33 persone, a cui si aggiunsero un disertore (un soldato tedesco) e tre parroci.L’odio fu cieco, feroce, implacabile.