«Attenti alle malattie commerciali, talvolta le medicine non servono»

PISA. In agosto vanno tutti al mare e per molti è un obbligo portarsi dietro un bel po' di creme solari per proteggersi dai raggi ultravioletti. Ma queste creme sono davvero un toccasana o possono creare qualche problema? Lo chiediamo al dottor Ciro Vestita, medico fitoterapeuta e volto noto di RaiUno, che recentemente ha pubblicato un libro edito dalla Giunti, “Coltiviamo la Salute”.

Dottor Vestita, è importante o no proteggersi dal sole?

«Senz'altro sì, ma dobbiamo usare le creme solari con giudizio e parsimonia; alcune di esse, infatti, possono contenere sostanze poco simpatiche, quali il diossido di titanio e il benzofenone. Sono sostanze che vengono assorbite dalla pelle e finiscono nel circolo sanguigno. Per capire come queste creme non siano innocenti basti pensare che le isole Palau e Hawaii ne hanno vietato l'uso in spiaggia. Residui di creme vanno infatti a finire sulla barriera corallina uccidendo i coralli (che sono organismi viventi), e se chilometri di barriera in un mare molto profondo sono offesi da queste creme vuol dire che il potere di queste sostanze chimiche è enorme».

«In primis, la blanda ipercolesterolemia. Negli anni Settanta i valori accettati erano 260 mg/dl, poi 240, poi 220. Pian piano siamo arrivati a 200. Voi capite che più si abbassa la soglia più sono gli utenti che devono rivolgersi ai farmaci. Il colesterolo elevato per fare danni deve, a mio avviso, avere tanti “compagni di merende”, quali ad esempio il fumo, l'alcol e, soprattutto, la vita sedentaria. Ormai tantissimi studi ci dicono che per avere una buona salute è importantissimo camminare almeno un’ora al giorno. La camminata è ormai considerata un salvavita».

Altre patologie di questo tipo?

«Senz'altro la blanda osteoporosi. Da quando è stata inventata la Moc (la mineralometria ossea computerizzata) è un continuo vedere “giovanotte” quarantenni cui si trova un po' di osteoporosi e dopo due secondi c’è già la pasticca pronta. Quasi sempre si tratta di vitamina D e calcio, spesso anche di farmaci pesanti quali i bisfenoli. Anche in questo caso, secondo me, non ci si può affidare solo ad un esame: se la signora quarantenne non è obesa, non fuma (il fumo buca le ossa), non ha ereditarietà per fratture spontanee, è inutile, a mio avviso, dare farmaci, senza considerare che la miglior vitamina D si prende con un po' di sole in estate facendone anche una riserva per l'inverno. Della pesantezza dei bisfenoli ce ne accorgiamo quando il dentista ci dice che con simili farmaci di impianti ossei non ne può fare perché le ossa mandibolari si “sbriciolerebbero”».

Cosa consiglia allora?

«Se c’è un po’ di osteoporosi bisogna fare un’alimentazione ricca di calcio, ma attenzione: il calcio si fissa alle ossa solo se si fa del movimento».

Anche la gastrite è ormai una patologia diffusissima...

«Sì, e viene trattata spesso con farmaci modernissimi che sono gli inibitori di pompa, quelli cioè che vietano allo stomaco di produrre acidi. Parliamo dei prazoli, farmaci ormai onnipresenti nelle nostre case, strausati per combattere reflusso e gastrite oppure per proteggere lo stomaco durante cure antibiotiche o cortisoniche. Con estensione anche in campo veterinario visto che anche il mio gatto, in cura per bronchite, lo hanno ricoperto anche di queste pasticche».

Cosa sono di preciso questi farmaci?

«Nati pochi anni fa, i prazoli sono stati (e sono) farmaci miracolosi nel curare gravi ulcere gastroduodenali, tant'è che ,da secoli, interventi chirurgici per ulcere allo stomaco praticamente non se ne vedono più. Ma le ulcere, si sa, sono un mercato molto ristretto ed ecco allora comparire come funghi a novembre prodotti di banco a base di prazoli capaci di togliere stupidaggini gastriche a giovani ansiosi e zitelle in ambasce amorose. Il tuo fidanzato ti ha lasciato e hai un po’ di farfalle nello stomaco? Pronti i prazoli; il nonno fa ancora il galletto con le ventenni? Pronti i prazoli per la nonnina. Essendo di banco, noi, poveri quisque de populo, siamo portati a credere che questi prodotti siano innocui. Ma così non è».

Cosa può accadere?

«Abusare di questi prodotti vuol dire andare incontro a molti effetti collaterali,quali polipi gastrici , infezioni intestinali, anemia, osteoporosi. Senza considerare che, se assunti per diversi mesi, poi è difficilissimo toglierli».

L'alternativa?

«Correggere immediatamente l'alimentazione eliminando, soprattutto nei giovani, il cibo-spazzatura. Per un ventenne andare avanti a pizzette, hamburger, cheeseburger è veramente lesivo; se poi il soggetto è ansioso lo stomaco è il primo a risentirne. Un grande aiuto viene dalla fitoterapia. Il succo di Aloe, se usato in modo corretto, fa dei piccoli miracoli; esso ha infatti un forte potere antinfiammatorio ed è capace di cicatrizzare le microlesioni dello stomaco, il tutto senza effetti collaterali. Utile l'associazione con erbe antiansia quali melissa, biancospino,tiglio, ecc. Ma siccome queste erbe non costano nulla, nessuno ne parla».

Concludendo?

«Prima di assumere qualsiasi farmaco parlatene bene col medico di famiglia. Il “fai da te” può essere fastidioso e rischioso. La cosa migliore per queste micropatologie è infatti evitare il “fai da te” e farsi seguire dal medico di famiglia». —

IL LIBRO

“Coltiviamo la Salute”, il libro di Ciro Vestita (che ha studi a Pisa, Firenze e Roma), è un viaggio alla scoperta di un'alimentazione buona e sana che aiuti a vivere meglio, fra storia e arte culinaria, fra scienza e tecniche agricole. La salute è un bene prezioso che possiamo coltivare attraverso un'oculata scelta alimentare, in cui frutta e ortaggi occupano un posto privilegiato. Del resto, le piante in genere sono da sempre la strada naturale per prevenire e curare le malattie più comuni. C’è anche un gustoso ricettario finale con oltre 180 ricette.