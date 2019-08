Quota 100, arrivate più di 1.100 richieste: si svuotano scuole, ospedali e enti pubblici

PISA. L’assalto ai patronati si è sgonfiato con il passare dei mesi, ma la corsa alla pensione anticipata continua a far registrare numeri altissimi. Al 30 luglio sono 1.185 le domande presentate all’Inps per aderire a Quota 100, la misura introdotta dall’ultima legge di bilancio che permette ai lavoratori di tagliare con qualche anno di anticipo il traguardo della pensione.



La provincia di Pisa è la terza in Toscana (prima Firenze con 2.938 domande, seguita dalla provincia di Lucca con 1.193) per richieste inoltrate all’Inps. Un numero che potrebbe crescere in maniera esponenziale nei prossimi due anni, con l’avvicinarsi cioè della scadenza (dicembre 2021) per aderire alla misura introdotta dal governo gialloverde. È principalmente il settore pubblico, seguito da scuola e sanità, ad alimentare il cumulo di domande che l’Istituto di previdenza dovrà analizzare ed eventualmente approvare. Nel settore privato, sono invece soprattutto i lavoratori impiegati in mansioni usuranti (metalmeccanici e settore industriale in generale) a far ricorso a Quota 100. «Dopo il grande afflusso di utenti dei primi mesi, l’effetto si è man mano attenuato - sottolinea Filippo Scanio, direttore del patronato Inas-Cisl di Pisa -, anche se le richieste di informazioni e di assistenza nella compilazione e presentazione delle domande restano alte».

Una corsa alimentata soprattutto dalla volontà di sfruttare quello che attualmente è l’unico strumento per raggiungere la pensione con qualche anno di anticipo, che nel triennio 2019-2021 potrebbe portare in provincia di Pisa al pensionamento di circa 5.000 lavoratori. Questa la stima dei sindacati in base al potenziale numero di lavoratori dipendenti e autonomi che possono cumulare i “fatidici” 62 anni di età ed un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, di cui 35 “effettivi” (cioè al netto di periodi di malattia, disoccupazione e maternità), ed uscire anticipatamente dal mondo del lavoro rispetto ai requisiti richiesti dalla riforma Fornero. Un’opportunità per tanti lavoratori che rischia però di provocare non pochi problemi per la tenuta dei servizi.«Con Quota 100, nei prossimi mesi nei settori della scuola, della sanità e in generale in quello pubblico ci sarà un esodo che dovrà essere in qualche modo colmato - prosegue Scanio -. Scuola e sanità, in particolare, andranno incontro ad uno svuotamento ed occorre fare qualcosa per sostituire adeguatamente i lavoratori pensionati».«Parallelamente a Quota 100 sarebbe stato necessario fornire anche gli strumenti per assumere e per farlo in modo veloce - conclude il direttore dell’Inas di Pisa -. Occorre sostituire il personale che va in pensione perché altrimenti si rischia il blocco dei servizi».