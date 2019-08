Dal "cunigliolo" fritto agli "schiaffoni": 10 sagre da non perdere in provincia di Pisa

PISA. Per una volta, soprattutto in piena estate, quando la calura opprime durante buona parte della giornata, si può anche smettere di pensare a formali degustazioni condotte in giacca e cravatta e vale la pena di uscire una sera con gli amici per andare ad una sagra. Queste feste, in origine, sono nate in corrispondenza di festività religiose e spesso sono espressione del territorio, perché fanno riferimento ad un determinato prodotto di stagione. La maggior parte di questi eventi si svolgono all’aperto, coinvolgendo i centri cittadini. Le più belle e suggestive sono certamente quelle che interessano i centri storici, con la popolazione locale che a volte partecipa interamente all’organizzazione dell’evento.

Purtroppo, molti ottimi prodotti locali arrivano a maturazione nei mesi invernali, in cui è più difficile organizzare una sagra all’aperto a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma in provincia di Pisa durante la stagione estiva la fantasia viene fatta correre, galoppare. Col tempo le sagre sono diventate un modo per far festa ad un quartiere, un valido strumento per rilanciare lo spirito di comunità nella società odierna sempre più frammentata in individui. La buona volontà delle massaie locali e degli organizzatori è basilare, ma ultimamente è diventato importante e necessario coinvolgere le aziende del territorio per garantire elevati standard qualitativi. Ecco la ragione per cui ci si rivolge ai fornai di paese o alle macellerie della zona. L’importante è che tutto sia locale e tipico del territorio.

1. APOTEOSI DEL CUNIGLIOLO FRITTO

Prodotti tipici nel padiglione Arci de La Serra

Continua, anche in questo fine settimana, uno degli appuntamenti più seguiti dagli amanti delle sagre. Nella frazione sanminiatese de La Serra, sabato e domenica 11 agosto si celebra il "cunigliolo fritto" con un menù caratterizzato anche da tanti prodotti del territorio, cucinato da cuoche esperte che da quindici anni portano avanti questo evento estivo. In migliaia, durante tutti questi anni di durata della sagra, hanno provato le proposte della manifestazione che si svolge al padiglione del circolo Arci. L’evento è cominciato il primo giorno di questo mese e andrà avanti fino al 25 agosto. Ma attenzione, gli stand sono aperti solo nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica. Un appuntamento da non mancare per gli amanti della cucina che ti fa leccare le dita.

2. HAMBURGER, MUSICA E STELLE

Anche l’hot dog fritto al Lago le Tamerici

C’è il fritto, ma anche l’hamburger e l’hotdog fritto. Una base che è tutta un programma quella della festa al lago Le Tamerici di Coltano dove stasera e domani si svolge il Flowers Power, in cui, oltre al cibo a volontà, ci sono appuntamenti davvero interessanti, tra musica ed eventi come il talk show "Un divano sul lago" con Lamberto Giannini che presenta il libro "Attimi di Champions"con ospite Igor Protti, in programma stasera. Oppure come la mostra di pittura Lagoarts che apre domenica 11 il torneo di green volley, in programma sempre domani, serata in cui si potranno anche osservare le stelle con l’Associazione Livornese Scienze Astronomiche.

3. CHI HA PAURA DEGLI SCHIAFFONI

Super pasta fatta a mano a Campo

Non fatevi ingannare. Gli schiaffoni serviti alla Casa del Popolo di Campo, nel territorio di San Giuliano, non fanno male. Sono la delizia del palato: pasta fatta a mano servita con sugo ai funghi al pesto o con ragù di cinghiale. Oddio, forse alla linea un po’ di fastidio possono darlo. Ma in periodo di ferie lo strappo alla regola ci sta tutto. Così, preparatevi ad allentare le cinture dei pantaloni, visto che nel ricchissimo menù ci sono anche tantissimi piatti della tradizione toscana come la carne alla brace. Per informazioni, consultare la pagina Facebook dell’iniziativa dove sarà possibile anche trovare alcuni recapiti telefonicini (tra cui lo 050870232) per ulteriori delucidazioni sullo svolgimento della sagra.

4. PIZZA IN SALSA ROSSOVERDE

Si conclude la festa di San Michele a Cascine

Siamo al gran finale ed è per questo che la festa rossoverde organizzata dalla contrada San Michele di Buti, al parco Danielli, a Cascine, promette scintille in questo weekend. L’occasione è la sagra della pizza e della birra, in un ambiente fresco e ricco di sorrisi come solo i butesi sanno offrire. Un evento che è cominciato alla fine di luglio e che è proseguito poi dall’inizio d’agosto fino a domenica 11, quando calerà il sipario su un appuntamento a cui hanno partecipato davvero in tanti. Antipasti e fritti faranno da cornice a un’abbinata tipica di serata in compagnia. Se poi si aggiunge anche la possibilità di gustare buonissime birre artigianali e saccottini alla Nutella, si capisce quale sia il clima che si respira alla festa della contrada rossoverde di San Michele.

5. IL RICHIAMO DELLA BISTECCA

Galleno celebra la carne al campo sportivo

Non è estate senza una sagra della bistecca. Una delle più frequentate è sicuramente quella di Galleno, organizzata dalla Pro Loco col patrocinio dei Comuni di Fucecchio e di Castelfranco. Tutti i giorni, fino al 18 agosto, al campo sportivo si vedranno fumi alzarsi dalle braci e camerieri volontari intenti a servire i tantissimi che, come ogni anno, cercano un po’ di refrigerio dalla calura estiva abbinando una cena con ottima carne e musica dal vivo ogni volta con differenti protagonisti che propongono generi musicali speciali. Stasera, per esempio, è la volta dell’orchestra Novelli, mentre domani sera ci sarà il Cafè Rouge. L’ingresso è a offerta, fino a esaurimento dei posti; per prenotazioni telefonare al numero 3409553758.

6. DIVINE PALLETTE COI FUNGHI

Alla parrocchia di Madonna dell’Acqua

Tutti in parrocchia a gustare le pallette coi funghi. Già, perché sabato 10 e domenica 11 alla parrocchia Santissimo Redentore di Madonna dell’Acqua, nel comune di San Giuliano Terme, c’è la sagra dedicato a questo gustosissimo piatto. In via delle Murelle ci sarà da mangiare e da divertirsi, con la parte culinaria dedicata a tante altre specialità della casa. Tante prelibatezze della tipica cucina toscana, come per esempio piatti a base di cinghiale, oppure carne mista alla brace, oltre agli immancabili frati e, sempre per stare in tema di dolci, la classica torta coi bischeri. Durante la manifestazione è aperto il bar, ma c’è anche la spassosissima fiera di beneficenza, oltre a bancarelle di saponi artigianali. Il tutto contornato da musica e tanta allegria.

7. TRA I PROFUMI DI RIVALTO

Zuppa e panzanella tra mercatini e mostre

Nel borgo medievale di Rivalto, specialità enogastronomiche, spettacoli musicali, mercatini, mostre fotografiche e di pittura e osservatorio astronomico nella notte di San Lorenzo.Questa sera le vie del paese, uno dei più belli e suggestivi della Valdera, tornano ad animarsi. Appuntamento a partire dalle 20.30. Gli amanti delle stelle potranno anche godersi una osservazione gratuita delle stelle, a cura dell’Associazione Astrofili Alta Valdera. Ci sarà anche la mostra dell’artigianato e dei prodotti locali. E per gli appassionati della cucina toscana ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, panzanella, frittate, zuppa, vino locale, vin santo, cantuccini, migliacci. Musica dal vivo e divertimento assicurato.

8. STAND GASTRONOMICO ALLA PIEVE

Iniziata la fiera di San Casciano (Cascina)

È una delle fiere più importanti della provincia. Ieri sera, con la cena di pesce, sono iniziate le manifestazioni legate all’appuntamento. Fino al 18 agosto a San Casciano (nel comune di Cascina) si fa festa. La fiera di San Casciano è un appuntamento legato alla tradizione del mondo contadino. Si svolge ogni anno alla pieve romanica dei Santi Ippolito e Cassiano (una delle più preziose dal punto di vista della storia dell’arte in tutta la provincia). Musica, ballo, teatro, attrazioni, mostra degli animali da fattoria, mostra delle macchine agricole d’epoca, stand gastronomici, tradizioni della campagna e attraversamento dell’Arno in barca a remi. Da ieri funzionano ogni sera gli stand gastronomici a base di piatti della tradizione toscana.

9. SGABEI-GRIGLIATA, CHE COPPIA!

Appuntamento al parco Le Sughere di Bientina

Pasta per il pane lievitata, tagliata a strisce, fritta nello strutto e salata in superficie che viene tradizionalmente consumata al naturale o farcita con formaggi o affettati. Questa la definizione degli sgabei, originari della Lunigiana, ma che sabato 10 e domenica 11 sera planeranno su Bientina e precisamente al parco Le Sughere nella frazione di Quattro Strade. L’apertura degli stand è fissata per le 19.30 per una manifestazione giunta alla sesta edizione. In abbinamento, negli stessi spazi, c’è anche l’undicesima Festa della Grigliata con l’organizzazione a cura della polisportiva 4 Strade 1969. Oltre al cibo c’è anche la musica da ballo: stasera con l’orchestra spettacolo di Ilenia Palmas, domani con Dario e la sua band.

10. IL PESCE RIUNISCE IL PAESE

Tutto Uliveto per la festa dell’Urbino Taccola

Buon cibo e solidarietà. Pesce e grande partecipazione dei paesani. Sono questi gli ingredienti della Festa del Pesce organizzata dalla società sportiva Urbino Taccola di Uliveto Terme nello spazio sagre dello stadio comunale intitolato a Giuliano Taccola. La manifestazione è cominciata ieri, per cui questo è il primo weekend di un evento che è ormai diventato tradizionale per l’estate della provincia di Pisa. Sabato e domenica, quindi, ma anche il 14, 15, 16, 17 e 18 e il 23, 24 e 25 agosto con l’ultima serata che sarà dedicata alla solidarietà, in particolare alla sezione di Pisa dell’Ail-Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mielomi. Ogni sera orchestre dal vivo e musica da ballo. Per informazioni chiamare il numero 050796525.