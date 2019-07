Morto a 17 anni in Vespa, caccia al motociclista che ha fatto cadere Leonardo

Appello della Polizia per cercare la moto che svoltando ha fatto cadere il ragazzo. Il conducente potrebbe non essersi accorto di nulla

PISA. La polizia stradale lancia un appello per rintracciare il conducente della moto indirettamente coinvolta nell'incidente mortale di ieri pomeriggio, martedì 16 luglio, a Colignaola, frazione di San Giuliano Terme, dove ha perso la vita il diciassettenne pisano Leonardo Giordani. Il ragazzo ha perso il controllo della sua vespa 125 in seguito alla brusca frenata effettuata proprio perché davanti si è trovato la motocicletta che stava svoltando a sinistra.

"La polizia stradale - si legge nella nota - sta continuando le indagini, volte a fare completa luce sulla dinamica del sinistro. Gli investigatori sono alla ricerca del conducente di una moto o ciclomotore di colore scuro, forse nero, che sembra aver preceduto la Vespa prima dell'incidente. Il conducente non si sarebbe accorto di nulla, ma potrebbe riferire utili informazioni per il prosieguo delle indagini. Chiunque sia in grado di fornire notizie può contattare la sezione Polstrada di Pisa telefonando al numero 050313921"