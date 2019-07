Allarme inquinanti a Ospedaletto: chiesta un’indagine sulle malattie

PISA. «L’attuale amministrazione del Comune di Pisa stanzierà i finanziamenti per effettuare uno studio finale come suggerito dagli enti che hanno compiuto l’indagine sulle principali fonti di inquinamento atmosferico?». A porre la questione è Marco Biondi, consigliere comunale del Pd e già presidente del Ctp 3, il Consiglio territoriale di partecipazione che copriva anche il territorio di Ospedaletto. «L’esame pneumologico è da avviare al più presto - aggiunge il consigliere - perché non si scherza con la salute dei cittadini».. A mettere di nuovo l’argomento sotto i riflettori è stata una mozione presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Giacomo Giannarelli, votata all’unanimità in commissione Ambiente, «per chiarire - come si legge anche nell’articolo a fianco - se l’indagine epidemiologica sulla centrale a biomasse di Ospedaletto sia stata conclusa».



Una mozione che però Biondi definisce «assurda». Infatti, aggiunge, «i risultati della “Indagine sulla salute dei residenti nel comune di Pisa in relazione all’esposizione alle principali fonti di inquinamento atmosferico” sono stati presentati nel gennaio 2018, in seconda commissione consiliare permanente da Fabrizio Bianchi e Fabrizio Minichilli, rispettivamente dirigente e ricercatore dell’Unità epidemiologica ambientale e registri di patologia dell’istituto di Fisiologia clinica del Cnr. Non bisogna inoltre dimenticare che il documento è stato persino presentato nel corso di un’assemblea svoltasi nella sede del Ctp 3. A meno che Giannarelli non sappia qualcosa di più sulla questione delle biomasse e in questo caso lo faccia sapere».



In effetti sono due le vicende che s’intrecciano. La presenza storica dell’inceneritore ad Ospedaletto, chiuso ormai da oltre un anno. E il progetto di realizzazione di un impianto a biomasse ancora ad Ospedaletto, con successi strascichi giudiziari tra amministrazione, comitati e società costruttrice.Un’area dunque sotto la lente di ingrandimento per quanto riguarda ambiente e salute. «Niente panico e nessun allarmismo, ma questa indagine, unita allo studio del 2002, delinea un quadro di dati non trascurabili con segnali di preoccupazione che necessitano di ulteriori indagini», così avevano sintetizzato la ricerca gli esponenti del Cnr.