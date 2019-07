Rai Fiction sbarca in città, primi ciak sotto la Torre e in piazza dei Cavalieri

Sono cominciate ieri le riprese in città per la fiction Rai “Enrico Piaggio. Un sogno italiano”. Attori e comparse al lavoro, ieri mattina, per le prime riprese in piazza Duomo, il set allestito con auto d’epoca e carrozze in piazza dei Cavalieri foto servizio Fabio Muzzi)

Pisa. Un tecnigrafo con lampada da lavoro ed una lavagna con bozzetti meccanici disegnati a gesso. È quanto si è riusciti a sbirciare sul set allestito ieri nel corridoio al secondo piano di Palazzo Gambacorti per la serie tv di Rai Fiction sulla vita di Enrico Piaggio. Il Tirreno ha seguito il casting per le comparse il 12 giugno, ed ora, a meno di un mese, sono iniziate le riprese del film che vede attore protagonista Alessio Boni accompagnato da un importante cast formato da Violante Placido, Francesco Pannofino, Massimiliano Rossi, Giorgio Gobbi e Caterina Guzzanti. Corradino D’Ascanio è interpretato invece da Roberto Ciufoli. . Già all’alba di ieri, si è cominciato a girare in piazza del Duomo e poi in piazza dei Cavalieri. Stamani, le riprese si sposteranno a villa Capponi-Piaggio, dove si gireranno scene riguardanti una festa dei Piaggio. “Enrico Piaggio. Un sogno italiano” è il titolo della serie che andrà in onda nella prossima primavera. Le riprese si riferiscono al 1945. La fabbrica di Piaggio, a Pontedera, è in macerie. I dodicimila operai che impiegava sono ora condannati alla disoccupazione e alla miseria. Piaggio avverte l’enorme responsabilità che grava sulle sue spalle. La vita di tante famiglie dipende dalla sua capacità di creare nuovo lavoro. Inizia nella sua mente a formarsi un progetto, un sogno, quello di un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile ed economico, capace però di rilanciare la mobilità dando impulso alla ripresa della vita economica e civile del Paese. Per dare concretezza al sogno si rivolge all’ingegner Corradino D’Ascanio. E il geniale progettista mette a frutto l’esperienza maturata in campo aeronautico per creare lo scooter che ancora oggi è il segno della creatività e del design italiani: la Vespa. La serie - che porta la firma degli sceneggiatori Francesco Massaro, Roberto Jannone e Franco Bernini - sarà girata per lo più in Toscana, grazie al supporto della Toscana Film Commission per poi spostarsi per brevi scene nel Lazio.



Tra un ciak e l’altro cli attori Alessio Boni e Roberto Ciufoli, accompagnati dal produttore Massimiliano La Pegna, hanno anche fatto visita alla Piazza dei Miracoli, soffermandosi ad ammirare il Trionfo della morte di Buffalmacco in Camposanto Monumentale. I restauratori li hanno accompagnati nella visita, ripercorrendo la storia del salvataggio dell'affresco.