Cirinnà contro il sindaco Conti: «Modi civili? Il pride non sarà mai un funerale»

Marcerà accanto alla sua comunità. Ricci al vento, sorriso smagliante che la contraddistigue e disponibile per tutti i selfie dei suoi “fan”. La senatrice Pd Monica Cirinnà parteciperà alla parata del Toscana Pride di Pisa di oggi . Una presenza quantomai significativa per il comitato promotore che riceve un’investitura importante e molto politicamente connotata. L’onorevole è entrata a pieno titolo tra le più significative attiviste politiche in campo dei diritti Lgbti+ in parlamento, un impegno che l’ha portata a far approvare nel 2016 la legge sulle unioni civili che porta il suo nome.



«È necessario continuare a combattere per i diritti e non smetterò: dobbiamo far capire che c’è ancora da fare. Pisa deve risvegliarsi dal torpore dell’oscurantismo in cui è caduta con questa giunta leghista. Tutta la Toscana deve risvegliarsi. Arriverò in treno con mio marito e mi unirò alla parata perché la scelta dei diritti è lontana da questo governo e da questa amministrazione. Inoltre questo è anche il mio pride: ho scelto di vivere quattro giorni a settimana in Toscana, era doveroso. Quando mi dicono che sono “un’icona gay”, rispondo che non è così: sono parte di questa comunità e, anche se non siamo più in maggioranza, non si abbandona la comunità a cui si appartiene».«È un pride carico di significato: ricorre l’anniversario dei moti di Stonewall a New York e proprio questa città ha ospitato per la prima volta in Italia una marcia dell’orgoglio omosessuale nel 1979. Dobbiamo sfilare per tanti motivi: non da ultimo perché il sindaconon solo si è rifiutato di dare il patrocinio, ma ha pronunciato parole orribili e offensive contro la parata, invitando i partecipanti ad avere senso del pudore».«Al sindaco rispondo con il motto che è diventato ormai il mio mantra: “resistere per esistere”. I conservatori oscurantisti vorrebbero far credere alla società che la nostra comunità non esiste. Per questo il pride deve essere colorato: non sarà mai un funerale come lo vuole lui. Dobbiamo essere in tanti perché sia una manifestazione di gioia, orgoglio e amore per la libertà e l’eguaglianza. Dobbiamo far capire che con le unioni civili ci siamo solo accontentati ma le nostre battaglie sono la piena genitorialità a tutti i tipi di famiglia e il matrimonio egualitario».«Conosciamo le posizioni dei leghisti, ma la parte da sottolineare è il sostanziale immobilismo dei Cinquestelle. Il tavolo del sottosegretarionon ha portato ancora a nulla: l’immobilità fa parte dei grillini, è nel loro Dna. Negli anni precedenti della 17ª legislatura non hanno votato sui diritti: né sul Dopo di noi né sulle Unioni civili. L’unica eccezione è stato il testamento biologico». —