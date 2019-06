Ladri d’auto a 12 anni inseguiti dalla polizia

PISA. Piccoli driver scatenati. Non hanno l’età per rispondere penalmente delle loro azioni, ma dispongono di un’abilità riconosciuta nel districarsi in una proprietà privata riuscendo a portare via una macchina. Con una sfrontatezza che raggiunge il picco quando ingaggiano pure un inseguimento con la polizia. . Mini automobilisti che terminano in un fosso la fuga da ladri in embrione con le volanti della questura a braccarli. Nessuno si fa male. E le conseguenze ci sono solo per la Panda ammaccata. Danni che difficilmente qualcuno dei genitori dei piloti-ladruncoli provvederà a saldare.



I protagonisti di una storia che ha impegnato due volanti della questura sono due amici del campo nomadi di Ospedaletto. Uno ha 12 anni, l’altro 13. Si sono “divertiti” domenica, come spesso accade da tempo anche ai danni di concessionarie, a intrufolarsi nel piazzale del centro di Posta Spa in via Cannizzaro a Ospedaletto. Una bravata con un’iniezione di incoscienza che il destino ha voluto segnare in positivo.



Hanno scelto una Panda tra le tante a disposizione e in uso al personale e hanno iniziato a fare un giro. I coetanei al massimo viaggiano con la fantasia attraverso tablet e cellulare. Loro, più concreti, restano con i piedi per terra e anche sul pedale dell’acceleratore in una vita vissuta con un personale rispetto delle regole. Succede così che dopo aver messo in moto la Panda escano dal piazzale e comincino a percorrere via Cannizzaro e la zona di Sant’Ermete.Uno giro che li fa sentire come i grandi e provoca brividi autentici quando l’auto viene intercettata dalle volanti della polizia. Gli agenti capiscono che alla guida si trova qualcuno che quell’ora dovrebbe essere a letto. Di sicuro non al volante di una macchina. Il sospetto di un reato innesca un inseguimento. Il driver minorenne non demorde. Accetta la sfida non voluta con sirene e sgommate e finché può resiste alla pressione su strada dei poliziotti. Fino alla capitolazione provocata da un fuori strada. La Panda finisce in un fossato. Quando gli agenti vanno a prendere i due occupanti sono quasi più sorpresi che arrabbiati. I fuggitivi sono due ragazzini. Li portano in questura e poi chiamano i genitori. Che in nottata arrivano per recuperare i figli “discoli” accompagnati da un’apparente ramanzina per il furto con fuga alla polizia. —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.