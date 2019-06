Luminara di Pisa, la notte delle centomila fiammelle: cosa c'è da sapere

PISA. È la notte della Luminara di San Ranieri. 100.000 fiammelle faranno da cornice ai palazzi dei Lungarni per uno degli eventi legati alle rievocazioni storiche tra i più suggestivi e con il maggior numero di presenze in assoluto per la città della Torre. Non saranno infatti meno di centomila le persone che si lasceranno affascinare da questa notte magica che, pur ripetendosi negli anni, riesce sempre ad offrire qualcosa di nuovo. Il meteo parla di un serata ventilata ma senza rischio pioggia, insomma molto remota la possibilità che arrivi la tradizionale e tanto temuta “burrasca di San Ranieri”.

La Luminara ha il grande vantaggio di essere goduta in tutto il suo splendore da qualsiasi zona dei Lungarni compresi tra il ponte della Cittadella e quello della Fortezza. L’accensione dei lumini comincerà alle 15,30. Luci sulla Torre di Pisa e sulle Mura storiche dalle 21. Negli ultimi anni i palazzi illuminati sono arrivati anche oltre il ponte della Fortezza, fino a via del Borghetto.

Alle 23 lo spettacolo pirotecnico dalle piattaforme nel fiume: anche in questo caso non si sono problemi di visibilità. Quando negli anni passati i fuochi venivano sparati solo dalla Cittadella, c’era la consuetudine di spostarsi verso il ponte Solferino per evitare che la curva dell’Arno impedisse di godere a pieno dello spettacolo. Ma ora ci sono le piattaforme sul fiume. Così come nel 2018 sparisce la musica insieme ai fuochi. —

IL PROGRAMMA



Alle 21 sarà accesa anche la Torre pendente che quest’anno, per la prima volta, avrà una cornice ancor più unica grazie ai lumini posizionati con apposite “biancherie” sulle mura nel tratto da Porta Nuova a Porta Santa Maria. Alle 23 poi il gran finale con lo spettacolo pirotecnico ancora una volta dal fiume con i fuochi sparati da 14 piattaforme posizionate nel tratto dal ponte della Cittadella a quello della Fortezza. Non ci saranno invece i fuochi dall’area della Cittadella per una questione di sicurezza. Il ponte di Mezzo, infine, sarà sempre aperto ai pedoni anche durante lo spettacolo pirotecnico a parte due cordoni di sicurezza lasciati liberi per l’eventuale transito di personale medico o forze dell’ordine.

L'ACCENSIONE

Alle 15. 30 l’inizio delle operazioni di accensione dei lumini, operazioni che sono state anticipate rispetto agli anni passati per evitare che non si riesca a completare l’illuminazione di tutti i palazzi. Sarà la Nuova Kros ad occuparsi del posizionamento dei “lampanini” con l’utilizzo di pedane in quota, mentre ai 160 ragazzi selezionati attraverso il bando del Comune il compito di lavorare a terra. I residenti dei Lungarni che provvedono per proprio conto all’accensione, potranno ritirare i lumini direttamente presso i centri di accensione più vicini al proprio edificio o presso i mezzi con autoscale che inizieranno a lavorare nel corso del pomeriggio.

Il Comune invita inoltre sia i residenti che i titolari di attività commerciali a rispettare la raccomandazione di tenere le luci elettriche dei palazzi e le insegne luminose spente (per qualsiasi informazione e necessità è possibile chiamalo lo 335.6667978).

NON SOLO LUMINI

Nuove “biancherie”, le mura illuminate in piazza dei Miracoli, l’apertura straordinaria del Museo delle Antiche Navi, una mostra del Gioco del Ponte nella chiesa di Santa Caterina. Sono queste le novità principali che andranno a rendere ancora più magica la notte della Luminara. Per quanto riguarda i Lungarni, siamo ormai arrivati a 20 chilometri di “biancherie” . Ne sono state posizionate anche di nuove come ad esempio su due palazzi nel tratto iniziale del lungarno Galilei. Come nuove quelle create per il tratto di mura di piazza dei Miracoli.

Ad impreziosire ulteriormente la serata pisana il Museo delle Antiche Navi aperto gratuitamente dalle 21 alle 23. Infine nella chiesa di Santa Caterina, dalle 18. 30 e fino a sera, saranno esposte 40 fotografie del Gioco del Ponte degli anni ‘30. —



DOVE LASCIARE LA MACCHINA

Ad ogni accesso alla città sarà possibile trovare un’area di sosta per le auto in modo da raggiungere facilmente a piedi i Lungarni. Si potranno utilizzare i parcheggi di via Pietrasantina (500 posti), via Paparelli (800 posti), di Esselunga a Cisanello e su via Matteucci fino al Palazzo dei Congressi.

C’è anche la possibilità di utilizzare i parcheggi del Pisa Mover e la navetta elettrica fino alla stazione (il servizio sarà in funzione fino alle 1.30, costo: 1, 20 euro, incluso un biglietto andata e ritorno sullo shuttle e tariffa agevolata per il carpooling: 1, 50 euro aggiuntivo per il secondo passeggero e 1 euro aggiuntivo per ogni altro passeggero). La promozione è attiva anche per la Regata di San Ranieri. Per la viabilità, novità di quest’anno l’apertura al transito anche del ponte della Cittadella. —

LA SICUREZZA

Imponente anche quest’anno il piano per la sicurezza approvato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che prevede la presenza di oltre 700 operatori tra forze dell’ordine e forze armate, protezione civile e una task force di 140 steward. La polizia municipale metterà in campo 150 uomini suddivisi su tre turni anche con personale in borghese. È prevista la chiusura dei cestini dei rifiuti nelle aree maggiormente interessate dalla manifestazione.

I DIVIETI

Il sindaco Michele Conti ha firmato due ordinanze per lo stop alla vendita, somministrazione e detenzione di bevande in vetro e per il divieto di utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione sonora.

Per quanto riguarda il divieto delle bevande in vetro, lo stop partirà dalle 18 fino alle 3 di domani e con le stesse modalità anche nel giorno di San Ranieri. Il divieto di impianti di amplificazione o diffusione sonora dalle 14 alle 3 di domani giugno e dalle 14 di domani alle 3 del 18. Lo stop vale per il centro storico e alcune strade a Porta Lucca, Pratale e zona Stazione. Multe da 150 euro per i trasgressori. Il divieto vale anche per chi si portasse la bottiglia in vetro da casa. È vietato usare di materiale esplodente come petardi, razzi, fumogeni e simili. E task force sui Lungarni per impedire di sporgersi dalle spallette lato fiume. —