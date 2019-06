Pisa Club Casciana Terme e Pontedera nerazzurra sullo stesso pullman con l’autista dei trionfi

L’appuntamento è fissato alle 8.30 in piazza a Casciana Terme per salire sul pullman che è stato scelto per le occasioni come queste: Bergamo, Cesena, Venezia, Monza ed anche tante altre trasferte negli anni della B. La scelta di muoversi in bus ha a che fare con la voglia di vivere insieme le emozioni di una finalissima, ma anche e soprattutto con la cabala: con questo autista abbiamo sempre vinto.



La prima fermata è a Pontedera, per caricare un gruppo di tifosi della città della Vespa con cui si condividono abitualmente i gradini della curva Nord nelle partite casalinghe (il trait d’union è il presidente del club Andrea Mazzuoli sposato a Casciana, ma pontederese doc) ed alcuni “bagnaioli” residenti altrove (soprattutto a Pisa come il sottoscritto). Si imbocca la superstrada e comincia il viaggio, passandoci i quotidiani comprati di prima mattina ma con l’unico obiettivo di leggere le solite pagine che parlano del Pisa.



Il nostro gruppo è, indubbiamente, un microcosmo alquanto realistico del viscerale tifo pisano che si compone anche di tante realtà della provincia. Il Pisa Club Casciana Terme è nato nel 2007 sull’onda dell’entusiasmo della promozione in serie B di quell’anno, per formalizzare una passione condivisa già da molti anni. Oggi il pullman è gremito in ogni ordine di posti, occupati per la maggior parte da ragazzi che per motivi anagrafici si sono appassionato al Pisa in anni bui, fatti di tanta C e di rare soddisfazioni, e che la serie A l’hanno vissuta solo attraverso i racconti degli amici più grandi, pochi fortunati tutti presenti oggi sul torpedone nerazzurro. La voglia di calcio che conta è così tanta che l’ansia supera l’adrenalina da vigilia. A spezzare la tensione i cori e la goliardia che non manca mai in occasioni del genere. Ci fermiamo per pranzo appena entrati in Veneto ad una stazione di servizio dove incontriamo tanti altri pisani con pulmini o mezzi privati. Prima di ripartire foto di rito davanti al pullman: con gli striscioni “Casciana Terme” e “Pontedera nerazzurra”, ricomponiamo virtualmente la denominazione della stazione ferroviaria di arrivo e partenza per tutti gli abitanti della Valdera che si muovono col treno, retaggio degli antichi splendori quando, nel primo novecento, le classi più abbienti di tutta la penisola arrivavano a Pontedera con il treno per poi farsi accompagnare da eleganti carrozze a “passare le acque” a Bagni di Casciana, considerata la “perla termale d’Italia” dai cronisti dell’epoca.Dopo sei lunghe ore di viaggio e un paio di soste programmate arriviamo a Trieste: dopo i controlli di polizia ci scortano verso il Nereo Rocco: il tempo di ammirare la bellezza dell’impianto e di assaporare l’atmosfera delle grandi occasioni c’è il fischio d’inizio. Cantiamo più forte per allentare la tensione e sostenere la squadra, fino all’urlo liberatorio per la B. Il resto è storia. Una gioia incontenibile e un viaggio di ritorno che facciamo volentieri, il prossimo anno saranno tutte trasferte più belle. E noi ci saremo.