Al “Nereo Rocco” è il giorno della verità, Triestina-Pisa vale un’intera stagione

TRIESTE. Tutto in una notte, anzi in un pomeriggio. Un torrido pomeriggio , per la precisione, perché nel capoluogo giuliano l’estate è arrivata all’improvviso e già sabato 8 giugno si boccheggiava. La temperatura improvvisamente alta aggiunge un’incognita alle tante già presenti, per una finalissima che si presenta estremamente equilibrata. È la quinta che il Pisa disputa da quando sono stati inventati i playoff: sinora due delusioni, a Bergamo e Latina, e due gioie immense, in casa con il Monza e a Foggia.



LE REGOLE D'INGAGGIO. Ricordiamo che il fischio d’inizio sarà dato dal signor Sozza di Seregno alle 18.30; dato il 2-2 della gara d’andata, chi vince dopo i tempi regolamentari va in B, ma in caso di pareggio (non importa con quanti gol) si giocano i supplementari ed eventualmente i calci di rigore.



Una volta tanto ci sentiamo di dissentire dai bookmakers, che ieri davano gli alabardati favoriti a 2,20 rispetto al pareggio a 3,10 e alla vittoria dei nerazzurri con 3,30. La Triestina è sicuramente temibilissima sul terreno amico, ma il Pisa del 2019 giocain casa, sia nel senso della mentalità sia nel senso dell’apporto del pubblico. Oggi le due squadre si affronteranno con l’identica probabilità di successo: 50% da una parte, 50% dall’altra.Il gioco della Triestina è un meccanismo oliato alla perfezione, Pavanel ha due attaccanti titolari che si conoscono a memoria e segnano a raffica, la difesa sul terreno amico è un vero fortino. E oggi potrebbe permettersi il lusso di lasciare il velocissimo Mensah inizialmente fuori, spostando Procacci a sinistra e inserendo subito l’insidioso Petrella, per poi gettare nella mischia l’italo-ghanese quando le energie degli altri scemeranno e le sue leve veloci potranno diventare un’arma letale. Possibile anche la staffetta Steffé-Maracchi, ma non cambierà la sostanza né il quadro tattico. «Vedere Trieste così e poterci giocare una partita così era il mio obiettivo, il mio sogno, - ha detto ieri Pavanel. - Avremo di fronte un ottimo avversario, ma ho una squadra di uomini veri, che all'andata si è fatta valere sul campo. Emozione, cuore, voglia, lucidità, daremo tutto quello che abbiamo per prenderci la B».Dall’altra parte il Pisa è un avversario che nessuno vorrebbe incontrare. Negli ultimi mesi, quando ha messo la testa avanti è risultato irraggiungibile; e quando è andato in svantaggio ha reagito come un leone ferito. Soprattutto, il Pisa ha una rosa competitiva molto al di là dell’undici iniziale, qualunque esso sia. Ne è la controprova che in quasi tutte le gare a un certo punto cambia gli attaccanti senza mai perdere mordente. Nel Pisa, l’assenza di Lisi per squalifica potrebbe indurre D’Angelo a cambiare di fascia Birindelli mettendo a destra Meroni, se riterrà che Liotti non ha ancora i 90 (o 120) minuti nelle gambe, ma sembra più probabile che proprio Liotti, essendo mancino naturale, abbia qualche chance in più rispetto ai compagni. A centrocampo il ballottaggio è Verna-Marin, in attacco i quattro moschettieri come sempre se la giocano alla pari. La squadra è arrivata ieri pomeriggio all’aeroporto di Ronchi dei Legionari con un charter e si è subito trasferito nell’hotel del ritiro nei pressi di Trieste. Se pensiamo che tre anni fa per la finale di Foggia dovemmo andarcene a Bisceglie...Diretta tv su Raisport, streaming su sportube.tv. Aggiornamenti in diretta sul nostro sito www.iltirreno.it/pisa. Flash su Punto Radio e Radio Bruno. Alle ore 13 su 50 Canale collegamenti con Trieste e poi dalle 16.30 al via la diretta studio-stadio che proseguirà sino al post partita con immagini ed interviste. Su Gdtv Speciale Rossocrociato ore 21.30.