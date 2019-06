Palpeggiata mentre visita la casa da affittare: condannato il proprietario 82enne

PISA. Cercava un appartamento in affitto vicino al luogo dove aveva trovato un nuovo lavoro. Ma durante la visita per visionare un alloggio il padrone di casa, 82 anni, abusò di lei, una quarantenne originaria della provincia di Pistoia. Il fatto avvenne nel 2015. Ora il tribunale di Pisa ha condannato per violenza sessuale l'anziano, abitante in un paesino della provincia, a 1 anno e 8 mesi, con sospensione condizionale della pena. Secondo la ricostruzione processuale, la 40enne aveva trovato una nuova occupazione in Lucchesia e aveva bisogno di una casa in zona, quindi tramite contatti accettò di andare a visitare un appartamento in un paesino vicino, già in provincia di Pisa. Però, mentre l'anziano la guidava attraverso l'alloggio, arrivati in cucina la bloccò, abusandone. La 40enne interruppe la trattativa e denunciò subito dopo il fatto ai carabinieri. Nel processo, assistita dall'avvocato Ilenia Vettori, la donna si costituita parte civile e il tribunale, oltre alla condanna per l'82enne, difeso dagli avvocati Letizia Giovannetti e Stefano Carmignani, ha stabilito che ci sia un risarcimento a favore della donna. Sempre nel processo è stata decisiva la testimonianza di un residente del paesino dove c'è la casa. La condanna in linea con la richiesta del pm Miriam Pamela Romano. Motivazioni tra 30 giorni.