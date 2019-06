Chiude Cini, Corso Italia perde un marchio centenario

PISA. Ha quasi un secolo di vita ma alla fine di giugno, il negozio di pelletteria “Cini”, in Corso Italia, chiuderà i battenti. Di eventi passati alla storia nel 1922 ne sono accaduti molti: dalla morte di Papa Benedetto XV, alla Marcia su Roma. Proprio nel 1922 Cino Cini, padre del proprietario di una delle vetrine dello shopping, cominciava a lavorare nel settore della pelletteria. Apriva in Corso Italia, anche se inizialmente aveva scelto una collocazione diversa da quella attuale. All’inizio di quest’anno Giancarlo, 83 anni, ha preso una difficile ma inevitabile decisione. «A fine giugno, dopo un periodo di svendita, chiuderemo la nostra attività», dice il commerciante, convinto della decisione presa. «È arrivato anche per me il momento di andare in pensione», spiega subito dopo.

Il clima in cui la famiglia Cini aveva deciso di scommettere sul commercio era diverso da quello attuale, anche se pure agli esordi dell’attività, l’economia mondiale conosceva anni di grande crisi, a cavallo tra le due guerre. «I mercati globali non c’erano – sospira il commerciante. – Ho cominciato a lavorare con mio padre quando avevo 18 anni, praticamente ho trascorso una vita intera tra borse e valigie. Dopo una vita a servizio del pubblico, ho deciso di ritirarmi. Non ho rimpianti. I miei due figli, che hanno lavorato per alcuni anni insieme a me, non se la sentono di proseguire». . E come accade in questi casi, è tempo di bilanci e anche di riflessioni. «Ormai il nostro settore non è più appetibile come lo era un tempo – spiega il commerciante – La liberalizzazione del commercio ci ha dato il colpo finale. Borse, articoli di pelletteria ormai si possono trovare in vendita ovunque. Senza contare un altro aspetto dei nostri tempi, cioè le vendite on line, che sono sempre più diffuse».





Nel caso della famiglia Cini, prima di decidere per la chiusura, i due figli, uno di 54 anni e l’altro 58 anni, hanno lavorato insieme al padre nell’attività di famiglia. «Bisogna capire quando i tempi sono cambiati – aggiunge Giancarlo Cini – e così, fatti tutti i bilanci del caso, ci siamo decisi a chiudere».I bilanci arrivano insieme ad una riflessione su una città che è necessariamente cambiata. «Il primo contraccolpo lo abbiamo sentito quando corso Italia è stato completamente pedonalizzato, l’altro problema, come dicevo, è stata la liberalizzazione delle tabelle merceologiche e il nostro invece è un settore specifico, rimasto legato alla tradizione artigianale».Il commerciante se la prende anche con il piano dei parcheggi. «A Lucca dopo le 18 la sosta a pagamento diventa gratuita. Ma a Pisa questa ipotesi non è mai stata presa in considerazione. Il caro-sosta non invita i clienti a venire nel centro storico, un po’ alla volta i negozi più legati alla tradizione sono scomparsi anche se sostituiti dalle catene in franchising».Il commerciante ringrazia i clienti rimasti affezionati negli anni: molti conosciuti da tempo e fidelizzati, altri più conosciuti in maniera più estemporanea. Ma tutti importanti per chi sta al pubblico.«Penso che il nostro sia in negozio più vecchio di corso Italia tra quelli che hanno resistito alla crisi, uno degli ultimi, sempre tra quelli storici, rimasti aperti». –