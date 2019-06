Candidato consigliere arrestato in flagranza per il furto d’acqua

PISA. Aveva forzato i sigilli messi dal gestore per impedire l’erogazione dell’acqua. Quando i carabinieri sono arrivati lo hanno trovato che stava riempiendo una cisterna da centinaia di litri. Una scena che si è tradotta in un arresto in flagranza per furto aggravato.



Protagonista dell’episodio è un personaggio conosciuto nel mondo del Gioco del Ponte e della politica locale. Nico Palla, 42 anni martedì, elettricista, un passato da combattente del Gioco del Ponte e da capitano prima dei Leoni e poi dei Satiri, venerdì mattina, 31 maggio, è comparso in Tribunale per la direttissima. Assistito dall’avvocato Alessandro De Ranieri, l’imputato ha ammesso le contestazioni mosse dai carabinieri e ha patteggiato una pena di un anno (giudice Luca Salutini, pm onorario Massimiliano Costabile) con la sospensione condizionale. Dopo la lettura della sentenza è tornato in libertà.



Già presidente di un circolo Arci a Pisa, Palla alla passione per lo storico gioco simbolo dell’epica pisana unisce anche l’impegno politico. Di recente è stato candidato come capolista per la lista “Più San Giuliano” alle amministrative di San Giuliano Terme. Militante da tempo con i Riformisti ora è schierato con + Europa.Secondo quello che è stato riferito in aula dai militari di San Giovanni alla Vena, l’arresto è avvenuto dopo la segnalazione di Acque Spa. Il gestore sosteneva l’esistenza di un consumo idrico per un appartamento a cui aveva messo i sigilli per morosità.Non si spiegava il motivo. O meglio, un’idea ce l’aveva e per questo ha coinvolto i carabinieri. Così l’altro giorno la pattuglia è arrivata in via Magellano trovando Palla sul posto. A pochi metri un’autocisterna piena d’acqua. Stando all’accusa l’imputato da circa due anni affittava un appartamento di sua proprietà dove tra l’altro erano in corso dei lavori di ristrutturazione per l’apertura di un “B&B” «sottraendo illecitamente acqua potabile dopo aver manomesso l’impianto idrico». Al momento dell’arresto Palla ha avuto un malore ed è stato portato all’ospedale Lotti. In nottata si è ripreso e dopo aver passato alcune ore agli arresti domiciliari ieri è comparso in Tribunale per la direttissima conclusa con un patteggiamento e il ritorno a casa. —