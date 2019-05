Il viceprefetto vicario Romeo lascia Pisa dopo sette anni

PISA. Dopo circa sette anni da vice prefetto vicario alla Prefettura di Pisa, Valerio Massimo Romeo assumerà dal 3 giugno un analogo incarico al palazzo del Governo di Genova. Nel corso della sua carriera ha svolto le funzioni di capo di gabinetto a Pistoia e Livorno e di vice prefetto vicario a Massa Carrara e Pisa.. Commissario straordinario in diversi Comuni della Toscana, ha, tra l’altro, gestito la fusione in un unico Comune tra Casciana Terme e Lari, ed è stato commissario straordinario di Viareggio nel 2014, dove è ancora ricordato per l’azione attuata nel Comune della Versilia in stato di dissesto finanziario.

Nel lasciare la Prefettura, Romeo rivolge un cordiale saluto alla popolazione pisana, evidenziando come «il rapporto con tutti i livelli istituzionali ed associativi della provincia sia stato altamente proficuo ed improntato sempre ad una qualificata collaborazione». Romeo esprime un ringraziamento particolare ai rappresentanti delle forze di polizia e delle forze armate «per l’encomiabile servizio che svolgono per la collettività pisana».

Nel lasciare la sede ringrazia anche i prefetti con i quali in questi anni ha lavorato, «con particolare gratitudine» a Francesco Tagliente, che lo ha chiamato nel 2012 quale vicario della Prefettura, ed i successivi prefetti Attilio Visconti, Angela Pagliuca e Giuseppe Castaldo. Proprio Castaldo, nel salutare Romeo, ne ha evidenziato «le eccellenti qualità professionali e umane e l’ottimo rapporto collaborativo che ha consentito la soluzione di complesse problematiche affrontate in questi mesi». Il prefetto esprime al Romeo «gli auguri di buon lavoro a Genova e di prossimi più importanti successi lavorativi». Al dottor Romeo, un in bocca al lupo dalla redazione pisana de Il Tirreno. —