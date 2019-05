Vedono un ladro e lo fanno arrestare prima del furto

PONTEDERA. Il ladro è finito in manette grazie all’intervento di due giovani stranieri che quando hanno visto un uomo che armeggiava alla saracinesca di un negozio vicino alla stazione non si sono voltati dall’altra parte ma hanno chiamato i carabinieri. È successo a Pontedera, nella zona della stazione ferroviaria, il quartiere che da anni è al centro delle attenzioni per la non sempre facile convivenza con le diverse comunità di stranieri che vivono nella città della Piaggio.

Prima di mezzanotte di domenica 26 maggio, due nigeriani, che camminavano lungo via Sacco e Vanzetti, hanno visto un giovane, di origine romena, che stava forzando un accesso di un’attività commerciale che vende prodotti etnici. Prima i due cittadini stranieri hanno cercato di capire cosa quell’uomo stava facendo e poi, quando hanno visto che stava scardinando la grata metallica a protezione della vetrata di accesso al negozio, hanno chiesto l’intervento del 112. E come quasi sempre succede il questi casi, la stretta collaborazione tra cittadini e forze di polizia non resta senza risultati.





L’autore del tentato furto, quando ha capito che era stato scoperto, ha cercato di scappare ma nella fuga è stato bloccato prima da uno dei testimoni del tentato furto e poi dagli stessi carabinieri che in pochi minuti sono arrivati sul posto. Tutti e tre sono stati accompagnati in caserma per ricostruire la dinamica dell’episodio. Poi l’arresto del romeno, trattenuto nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di via Lotti. Ieri mattina l’uomo è stato processato per direttissima per il tentato furto. L’arresto è stato convalidato, il difensore ha chiesto i termini a difesa, per cui il dibattimento è stato aggiornato di alcune settimane. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari nel comune di Palaia per il giovane arrestato.Anche da parte degli stessi carabinieri è stata sottolineata l’importanza della collaborazione e del senso civico dei due stranieri che quando si sono resi conto che sotto i loro occhi stava avvenendo un reato hanno attivato subito la centrale del 112.Più volte, anche negli ultimi tempi, soprattutto dopo che si sono verificati furti ai danni di attività commerciali del centro, le forze dell’ordine hanno ricordato quanto siano importanti le segnalazioni da parte dei cittadini. Chi vede persone o auto sospette è sempre invitato a segnalarle in maniera tempestiva alle forze dell’ordine, così da dare loro la possibilità di intervenire nell’immediatezza di un reato.L’intervento dei due cittadini stranieri, l’altra sera, ha evitato che un altro negozio del quartiere della stazione subisse un furto. I danni alla saracinesca che è stata forzata, stando a quanto è stato spiegato, non sarebbero rilevanti.