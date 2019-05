Sporcarsi le mani: solo questa la ricetta

Il commento del capo della redazione di Pisa e Pontedera sul risultato delle elezioni amministrative ed europee in città e in provincia

L’espressione è brutta. Antipatica e impopolare. Ma occorre usarla per farsi capire e perché qualcuno capisca. “Sporcarsi le mani”. Sì, proprio così. C’è da sporcarsi le mani per riacquistare consenso dove è andato perso e per consolidarlo dove esiste già. È semplicemente questa la ricetta che emerge in tutta la sua nettezza dalle urne di domenica scorsa, in quei territori comunali – e sono stati numerosi nella provincia di Pisa – dove i cittadini sono stati chiamati ai seggi sia per le Europee che per le amministrative.

Nella stragrande maggioranza dei casi si è registrata un’ampia forbice tra la tendenza del voto europeo e quella del voto locale. Per l’Europa si è dato ascolto ai gorgoglii di pancia e ci si è improvvisati surfisti per cavalcare l’onda lunga di colore verde trascinata dal Carroccio di Matteo Salvini. Per il proprio comune di residenza, invece, è stato scelto chi ha convinto di più dopo averci preso un caffè, dopo averlo sentito parlare in un’assemblea pubblica, dopo averne letto le dichiarazioni in un’intervista pubblicata su un quotidiano.

Insomma, è stato votato quello della porta accanto di cui fidarsi, indipendentemente dal colore politico. Colui che si fa fermare mentre passeggia per la buca sotto casa o che risponde subito “Avanti” quando gli viene bussato alla porta del municipio. È stato preferito il sindaco “che si sporca le mani”. Non quello dei salotti pseudo-culturali e delle ztl. La sinistra deve solo imparare. Dai suoi sindaci eletti. –