Ferito alla testa dal ladro scoperto a rubare in salotto

Quando ha visto il ladro che stava scavalcando la finestra, dopo aver spintonato la suocera ed essere entrato in casa con una torcia, non lo ha lasciato fuggire.



Gli si è avvicinato e ha avviato una colluttazione in cui ha rimediato un colpo di cacciavite in testa e varie escoriazioni alle nocche delle mani. Il complice del bandito, rimasto in giardino, ha iniziato a tirargli dei pezzi di ferro e allora il padrone di casa ha mollato la presa. E in quell’istante il ladro è saltato di sotto dileguandosi.



, 47 anni, noto dirigente della polisportiva Migliarino, è andato al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con cinque giorni di prognosi.Un furto tentato che diventa scontro fisico con il potenziale derubato ferito dal malvivente. Una sequenza avvenuta intorno all’una di ieri mattina in centro a Vecchiano.«Viviamo in due appartamenti distinti ma comunicanti – spiega Marconi –. Mia suocera verso l’una ha sentito dei rumori. È andata da mio figlio che in camera stava guardando un film al computer chiedendogli se aveva lasciato l’avvolgibile aperto in salotto. Lui non ne sapeva niente. Allora lei è andata nella stanza da cui provenivano quei rumori e ha visto un ladro con la torcia che stava entrando dalla finestra. Lui le ha dato una spinta iniziando a girare in casa. Lei ha urlato “Oh te chi sei??” e dopo quel vociare il nipote si è affacciato vedendo il bandito. A quel punto mio figlio ha acceso tutte le luci ed è venuto ad avvertirmi».Marconi si è presentato di corsa in salotto. Il ladro è rimasto sorpreso, pensando di essere entrato nell’abitazione di una pensionata e non in quella in cui avrebbe potuto imbattersi in una persona capace di contrastarlo.«Me lo sono trovato faccia a faccia – riprende il 47enne –. Non ha detto niente. Aveva sui 25-30 anni, credo dell’Est europeo, pizzetto e capelli biondi. Prima gli ho chiuso la porta in faccia. Poi ci ho ripensato. Se uno entra in casa mia da non invitato non è giusto che se ne vada senza fargli capire che non lo deve più fare. E così sono rientrato in salotto. Stava scavalcando dalla finestra e l’ho raggiunto. C’è stato uno scontro. Lui ha reagito colpendomi in testa con un cacciavite. Penzolava di sotto e solo quando l’amico dal giardino mi ha tirato dei pezzi di ferro ho mollato la presa».I due sono spariti nella notte. E, secondo alcune segnalazioni raccolte in paese, altre persone li avevano incrociati in zona. Marconi è andato al pronto soccorso e poi ieri ha formalizzato la denuncia alle forze dell’ordine. —