La Ceccardi vola verso Bruxelles: è tra i cinque leghisti più votati in Italia

PISA. Susanna Ceccardi stacca il biglietto per Bruxelles. Manca ancora l'ufficialità, ma la sindaca di Cascina può già considerarsi europarlamentare. In tutto ha raccolto 47.125 preferenze ed è la più votata dietro al leader leghista Matteo Salvini che fa fatto il pieno di voti anche nella circoscrizione Italia centrale: sfiora i 500mila voti. La Ceccardi è comunque una delle prime cinque votate in tutta Italia nella Lega. Decisivo il risultato in Toscana dove ha raccolto più di 30mila preferenze.

Non è andata altrettanto bene agli altri candidati pisani in corsa per l'Europarlamento. Ottima la prova di Alessandra Nardini (Pd) con 37.802 preferenze, che però non sono sufficienti per le elezioni. Raffaella Bonsangue (Forza italia) raccoglie 4.479, Diego Petrucci (Fratelli d'Italia) 4.503, Elisabetta Zuccaro (M5s) 3.519. Ottima, invece, la prestazione personale di Roberta Fantozzi che nel voto di preferenza ottiene 6.710 voti. Meglio di lei fanno solo Nicola Fratoianni (16.296) e Marilena Grassadonia (8.981), un risultato comunque inutile perché La Sinistra non ha superato la soglia di sbarramento.