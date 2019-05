Colpo in banca nella notte, banda inseguita abbandona la refurtiva

PERIGNANO. In tre hanno dato l’assalto all’agenzia della Banca di credito cooperativo di Pescia e Cascina nella notte ma sono stati intercettati dai carabinieri e il furto è fallito. Prima delle 3 la banda è entrata in azione. Hanno aperto una porta di sicurezza degli uffici di via Toscana, mentre l’allarme suonava hanno caricato su un furgone due casseforti che contenevano circa 15mila euro e sono fuggiti. Una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Pontedera li ha intercettati e seguiti fino a quando sono arrivati lungo la superstrada. Ne è seguito un inseguimento. A Montopoli i ladri hanno abbandonato il furgone e sono fuggiti nei campi. Non sono stati per il momento arrestati ma hanno dovuto abbandonare l’intera refurtiva. I carabinieri hanno sequestrato il furgone e le casseforti, oltre a passamontagna e altri arnesi abbandonati dai tre. Sia i militari di Lari che della compagnia di Pontedera sono ancora impegnati nelle ricerche dei malviventi .