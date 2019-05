Trova il ladro davanti al frigo e lui la insegue per chiederle scusa

PISA. Era in camera da letto e guardava la tv. Ha sentito alcuni rumori nelle altre stanze. Sapeva di essere sola in casa e il dubbio di una visita sgradita lo ha risolto affacciandosi alla porta. Appena aperta ha visto una persona accovacciata davanti al frigo che stava rovistando tra i vari pianali.

Succede anche questo nell’antologia dei furti negli appartamenti in centro. È capitato in via Paoli a una studentessa universitaria fuori sede, Roberta Daraio, 20 anni, della provincia di Potenza, iscritta al corso di Scienza della pace. «Non era l’unico ladro – spiega al Tirreno la giovane – Di sicuro ce n’era anche un altro che ha girato nelle stanze che divido con altre due studentesse. Quando ho aperto la porta della camera lui si è girato. Saremo stati a tre metri di distanza. I nostri sguardi si sono incrociati. Ho richiuso subito e lui è corso alla porta della camera». A quel punto tra il ladro e la studentessa è iniziato un tira e molla con la porta a fare da filtro.





«Lui spingeva per entrare, io per respingerlo – prosegue Daraio –. Alla fine ho ceduto. È entrato e io arretravo. Ma non aveva intenzioni violente. “Scusa, scusa” mi ha ripetuto più volte. L’ho visto in faccia. Era di colore, molto giovane, con i capelli corti».Dopo le scuse il ladro è uscito dalla camera, mentre la studentessa si è chiusa all’interno e ha chiamato la polizia. Secondo una prima ricostruzione i banditi sono entrati passando da una finestra sul retro. Non si aspettavano di trovare gente in casa. Le luci erano spente. Non sapevano che in camera da letto c’era una delle tre coinquiline. Mentre il ladro scoperto dalla studentessa era davanti al frigo un compare visitava le altre stanze. In una ha trovato uno zaino con un computer. È l’unica cosa rubata. Il faccia a faccia con la ventenne ha interrotto l’intrusione con i ladri scappati da una porta sul retro.Nella notte un ladro ha fatto visita anche nel ristorante “Il Campano” in via Cavalca. Il proprietario, grazie a un’applicazione sullo smartphone collegato alla videosorveglianza, lo ha visto entrare nel locale e rubare un paio di bottiglie di vino.