Giovane toscano ucciso a Londra, fermato il presunto omicida

La polizia ha arrestato un 52enne per la morte di un giovane cameriere della provincia di Pisa: è stato trovato senza vita in un cassonetto

MONTOPOLI. La polizia inglese ha arrestato un 52nne con l'accusa di omicidio per la morte di Eric Sanfilippo, il 23enne originario di Prato, residente nella frazione di Marti, il cui corpo è stato rinvenuto sabato pomeriggio in un cassonetto lungo la strada vicino a un supermercato e allo stadio dell’Arsenal a Londra. Gli investigatori al momento non hanno fornito l'identità della persona portata in cella. Nella capitale inglese stamani (16 maggio) ci sono i genitori di Eric, arrivati con un volo partito da Pisa.

Il consolato si sta occupando del caso tenendo i rapporti tra la polizia londinese e i familiari del giovane che da qualche mese aveva trovato un impiego come cameriere in un ristorante della zona. Cosa sia successo per giungere al delitto ancora resta un mistero. Gli inquirenti si sono limitati a confermare l'identità della vittima e l'avvenuto arresto, il giorno dopo, del presunto autore dell'omicidio.

La vittima, stando alla descrizione dei giornali londinesi, portava baffetti simili a quelli del cantante Freddie Mercury e alcuni piercing. Proprio come il giovane di Marti che negli ultimi tempi si era lasciato crescere i baffi. Pochi elementi per far coincidere le due identità. L'arrestato è stato poi rilasciato, restando sotto inchiesta, e dovrà presentarsi dal giudice a metà giugno.

