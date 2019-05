Il Parkinson? Si combatte sul ring e anche in moto

PISA. Un pisano sta preparando i bagagli per un viaggio particolare in motocicletta: la sua meta è la Transilvania, precisamente la Transfagarasan in Romania, uno dei percorsi asfaltati più belli al mondo. Sandro Paffi, 58 anni, è un agente di commercio in cassa integrazione, e dal 2014 sta combattendo contro il morbo di Parkinson. E ha deciso di farlo non solo da paziente, allenandosi con costanza e impegno nella boxe con istruttori appassionati e qualificati (anche insieme al famoso fighter Matteo Riccetti e con Simone Grigatti della Scuola Fragale), ma anche da testimonial, per dimostrare a tutti la possibilità ed anzi la necessità di ribellarsi alla malattia.

«Il primo agosto 2014 – racconta Paffi, che è venuto a trovarci in redazione, - il destino mi ha messo davanti l’avversario più duro e difficile che mi sia mai capitato. Da quel giorno la mia vita è cambiata, mi sono reso conto che ci danniamo l’anima per avere cose effimere, che corriamo dalla mattina alla sera, spesso per un telefonino, una vita frenetica, dando per scontato la cosa più importante… la Salute. Questa malattia mi ha permesso di conoscere persone che si sono messe al mio fianco senza esitare e molte altre che mi hanno abbandonato. E’ stata utile per fare una scrematura delle amicizie».Per parlare della sua lotta, ha aperto una pagina facebook, “ Sandro sfida il Parkinson ”: «In questa pagina vorrei rendervi partecipi delle mie lotte, delle mie sfide di questa mia nuova esistenza», dice.Il viaggio è lungo e particolarmente impegnativo: circa 4500 km in sella alla sua Honda Transalp 650. «Una bella avventura – racconta il portaleper sfidare la sua malattia. Un’impresa difficile, per tutti, e con diverse incognite in più per una persona nelle sue condizioni. Ma lui non demorde: “L’importante è arrivare e tornare”».

La Transfagarasan in Romania, uno dei percorsi asfaltati più belli al mondo. Paffi percorrerà 4500 in motocicletta verso la Transilvania per testimoniare la sua lotta contro il morbo di Parkinson



In questo lungo viaggio avrà un passeggero con sé, un clandestino. Parliamo di un clandestino invadente, che infastidisce e crea problemi 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. E che, ad oggi, non possiamo far scendere di sella. Il clandestino lo ha conosciuto in ospedale, e come detto si chiama Parkinson. «Sandro lo prende a sberle tutti i giorni e non è un modo di dire. Con uno stile di vita adeguato, facendo lo sport che adora, la box, affronta il clandestino a muso duro, lo ha fatto per se, ora vuole farlo per far capire a tutte le persone e le famiglie con Parkinson per dimostrare che si può avere una buona qualità di vita anche con questa malattia. E visto che è conosciuta come malattia delle persone ‘anziane, il viaggio lo farà con una moto ‘anziana’, la sua Transalp del 2001. Ad armi pari».



La destinazione non è casuale. Paffi da tempo sognava di percorrere in moto la Transfagarasan, 152 chilometri: «È la strada più bella e incredibile del mondo», ripete al Tirreno. Attraversa un panorama semplicemente mozzafiato, e fu fatta costruire dal “Conducador” Ceausescu nei primi anni Settanta con uno scopo molto pratico, ovvero per consentire alle proprie truppe di superare i Carpazi in caso di invasione della Romania da parte dell’Urss. —