“Cedono” la figlioletta in cambio di cocaina, genitori e vicino sotto processo

PISA. Tutti a processo davanti alla Corte d’assise di Pisa per la violenza sessuale sulla bambina di 4 anni che veniva ceduta al vicino dai genitori in cambio di cocaina. Lo ha stabilito il giudice di Firenze, Anna Liguori, al termine dell’udienza preliminare. Alla sbarra tre persone, il vicino e i genitori, imputati di riduzione in schiavitù e violenza sessuale in concorso su minore. Secondo la ricostruzione dlela Direzione distrettuale antimafia, i genitori lasciavano la figlia al vicino che poi ne avrebbe abusato sessualmente. Una delle violenze emerse un giorno in cui l’uomo chiese alla madre di ospitare la bambina in cambio di giocattoli: mentre la donna allattava un altro figlio si consumò la violenza. La madre, comunque imputata con il padre della bimba, se ne accorse e dette l’allarme. I legali dei genitori, avvocati Niccolò Lombardi Sernesi e Letizia Merciai, hanno fatto eccezioni sulle prove acquisite quando la coppia non sapeva ancora di essere indagata chiedendo l’inutilizzabilità di alcuni verbali e la distruzione di intercettazioni tra la coppia e gli avvocati.



La coppia (lui 36 anni, lei 26) abitava in una casa popolare di un quartiere alla periferia della città, che dopo i fatti contestati è stata riassegnata ad un’altra famiglia. I due hanno tre figli, di dieci, otto e sei anni, oltre ad un quarto di pochi mesi (il primogenito è nato da una precedente relazione della donna). Dal novembre del 2016, il periodo in cui vengono contestati i reati, il Tribunale di Firenze ha tolto ad entrambi i genitori la patria potestà. La madre, dopo l’intervento dei servizi sociali del Comune di Pisa, non vede più i figli da quando sono partite le indagini. Il figlio più grande si trova in una comunità per minori in un’altra provincia della Toscana, le due figlie mezzane (di otto e sei anni, quest’ultima è la piccola abusata) vivono in due differenti famiglie, mentre il neonato di pochi mesi si trova in una struttura protetta. —