25 aprile, Ceccardi: "La Liberazione ci fu al prezzo di indicibili soprusi di infami vestiti da partigiani"

CASCINA. La Liberazione? Non "fu solo bandiere alle finestre, famiglie in giubilo e barrette di cioccolata dell’esercito alleato che entrava nelle città" ma comportò "indicibili soprusi a danno di tante famiglie italiane perbene, vi presero parte tanti infami e violenti che rimanevano tali anche sotto una divisa da partigiano".

Così scrive Susanna Ceccardi in un post su Facebook. E in fondo nessuno se ne stupisce. La sindaca di Cascina nonché consigliera di Matteo Salvini non è nuova a provocazioni, uscite forti, post graffianti, impietosi e sprezzanti con i "rossi" quando c'è da correre in campagna elettorale e giocare con ambigui e arzigogolati distinguo sul significato del 25 aprile. L'anno scorso era appena passato lo tsunami del 4 marzo e nella vicina Pisa si attendeva il voto della amministrative, soffiava il vento leghista e lei per far capire con quali sferzate il Carroccio avrebbe trasformato la città della Torre pensò bene di far sfilare a Cascina la Colonna della Libertà allestendo in Corso Matteotti (Matteotti sì, quello trucidato dai fascisti) un piccolo presidio di figuranti vestiti con le divise naziste. Così nessuno si aspettava che quest'anno sarebbe rimasta in silenzio, soprattutto ora che corre per le Europee. Non un caso che sconfini anche oltre regione: la circoscrizione in cui dovrà raccogliere preferenze comprende, oltra alla Toscana, anche Lazio, Marche e Umbria.

Così la sindaca ricorda pure che "in tanti paesi del Lazio la liberazione è ancora ricordata per gli stupri di massa perpetrati dai corpi francesi in Italia, le cosiddette marocchinate. Il processo di liberazione è fatto di tante storie vere che nei decenni sono state censurate, proprio come le foibe". Tutto mentre a Pisa, il sindaco leghista Michele Conti celebra il 25 aprile con un ricordo dell'ex sindaco Pci ed eroe della Resistenza Italo Bargagna, parlandone come "un esempio", "un uomo del fare, un sindaco pragmatico che dette tutto se stesso per rimarginare le profonde ferite subite dalla città cominciando l'opera di ricostruzione, un uomo delle istituzioni che ha fatto il suo dovere fino in fondo, un esempio a cui ispirarsi nel difficile compito di amministrare Pisa perseguendo il bene comune". Invece, a stare a Ceccardi, "la festa del 25 aprile ci lascia un messaggio: i conflitti portano sempre ad azioni terribili, anche se commesse in nome di ideali altisonanti e giusti. I responsabili degli orrori commessi probabilmente oggi non vivono più. Proprio per questo, per raggiungere una vera serenità e pacificazione Nazionale, è giusto ricordare in questa giornata tutti gli errori di quell’orrenda guerra. Perché la Libertà deve essere necessariamente un valore condiviso, dalla Storia e dall’umanità".