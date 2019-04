Fuga di gas, stop per 15 minuti del traffico ferroviario

PISA. Fuga di gas rientrata in pochi minuti nel pomeriggio di martedì 16 aprile. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 16,30 circa in via Collodi angolo via Tino da Camaino per una fuga gas. A seguito di alcuni lavori di scavo è stato rotto la tubazione di adduzione del gas metano in media pressione. La squadra ha affiancato il personale dell’azienda Toscana Energia per le operazioni di sistemazione della perdita. Si è reso necessario interdire il transito dei veicoli e anche quello ferroviario che è stato fermato per circa 15 minuti. L’intervento si è concluso alle 17. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, polizia e la Protezione civile del Comune di Pisa.