Street artist dipinge il sindaco leghista con la t-shirt di Che Guevara

PISA. Il sindaco di Pisa, il leghista Michele Conti, raffigurato nei panni di un turista qualsiasi sul muro di via Dalmazia, nel cuore del centro storico pisano, a due passi dalla celeberrima piazza dei Cavalieri progettata dal Vasari e meta di migliaia di turisti ogni giorno. È l'ultima trovata dello Street artist lucchese Random Guy, la cui vera identità per ora è segreta. Si sa solo che ha 25 anni e da un paio di mesi è comparso sulla scena toscana.



Per la sua opera ha vestito il sindaco pisano con camicia rigorosamente aperta, bermuda, t-shirt (con la faccia di Che Guevara dipinta con i colori della pace) al collo. In mano una guida intitolata "I love Pisa". E accanto la didascalia dell'opera firmata da Random Guy e intitolata "Sindaco Conti turista?": "Questo murales non è stato realizzato in maniera offensiva o tanto meno con l'intento di rovinare la città, pertanto si richiede gentilmente di non rimuoverlo o di danneggiarlo in alcun modo. Peace".



"L'ho trovata un'opera divertente e un po' di sana ironia fa sempre bene. Non c'è niente da dire" ha commentato il sindaco di Pisa: "L'ironia - sottolinea Conti fa bene e l'opera divertente - ma voglio rassicurare i miei concittadini dicendo che non sono qui a fare il turista e che anzi farò il sindaco nei prossimi quattro anni con l'obiettivo di fare il bene dei pisani".