Al via 3 maxi concorsi per l’Asl nord ovest: in 40mila andranno a caccia del posto

Pisa. Saranno decine di migliaia, intenzionati a conquistarsi un posto di lavoro nella sanità toscana. Durante il mese di maggio, infatti, l’Estar, l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale istituito per l'esercizio delle funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle Aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle Società della Salute, è pronto a bandire tre maxi concorsi per la formazione di altrettante graduatorie aventi lo scopo di implementare l’organico di alcune figure professionali decisive per la “macchina” della sanità regionale. In questo caso, l’area interessata è quella dell’Asl Toscana Nord-Ovest, che comprende i territori provinciali di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno e Viareggio (oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio, 13 stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di oltre un milione e 200 mila abitanti). In questi giorni, la centrale dei concorsi dell’Estar, che ha sede a Pisa e in cui lavorano una quindicina di persone, è in pieno fermento. Secondo le previsioni della direttrice generale Monica Piovi e del direttore della sezione territoriale Toscana Centro e dell’unità operativa “Procedure concorsuali e selettive” Paolo Franchi, i concorsi dovrebbero catalizzare l’attenzione di quasi quarantamila persone, pronte a candidarsi attraverso la domanda di partecipazione che deve essere formalizzata unicamente via web, sul sito dell’Estar stesso. Il primo concorso ad essere bandito sarà quello per gli infermieri, di cui c’è una gran fame nelle strutture ospedaliere e sanitarie della Toscana. È dal 2017 che non ne viene organizzato uno, allora a candidarsi per un posto furono addirittura in sedicimila. Anche per quello che sarà bandito a breve è molto probabile che vengano previste delle pre-selezioni, con l’obiettivo di eseguire una parziale scrematura. Gli altri due concorsi riguardano i collaboratori amministrativi (semi-dirigenti) e gli assistenti amministrativi (gli impiegati). Per quest’ultimo, tra i cui requisiti previsti non occorre la laurea ma basta essere in possesso del diploma, gli uffici Estar pensano addirittura che le domande possano oltrepassare la quota dei partecipanti alla selezione per gli infermieri, sfiorando quindi le ventimila unità. Le prove di tutti e tre i concorsi dovrebbero tenersi entro la fine del mese di luglio. «Attualmente – spiega la direttrice generale Monica Piovi – Estar “viaggia” ad una media di circa 200 concorsi e selezioni ogni anno. In questo momento sono aperti ben 110 bandi per strutture complesse e una quarantina di concorsi. E siamo solo agli inizi di aprile...». In previsione della grandissima affluenza attesa per le prove di concorso, Estar ha dovuto scegliere una location adeguata. Ad aggiudicarsi la gara per ospitare i concorsi è stata la “Arezzo Fiere e Congressi srl”, il polo fieristico e congressuale più importante del centro Italia. —